Le poids lourd de l’UFC Derrick Lewis révèle qu’il a déjà eu sa voiture reprise par la légende de la boxe George Foreman

Derrick Lewis concourt pour le championnat intérimaire des poids lourds UFC ce week-end à l’UFC 265.

Dans sa ville natale de Houston, Lewis tentera de vaincre l’invaincu Cyril Gane pour goûter à l’or UFC.

Derrick Lewis affrontera Ciryl Gane pour le titre intérimaire des poids lourds à l’UFC 265

Le vainqueur se retrouverait sur une trajectoire de collision avec le champion Francis Ngannou pour le titre incontesté – un homme que Lewis a déjà battu auparavant.

Mais Lewis a failli ne pas se lancer du tout dans le MMA. Le combattant 25-7 – qui a remporté ses quatre derniers combats consécutifs – a initialement étudié la boxe sous la tutelle de la légende des poids lourds George Foreman.

À l’origine, Foreman cherchait quelqu’un pour épargner l’un de ses fils – tous les cinq s’appellent Geroge Foreman, assez curieusement – ​​et après avoir regardé Lewis s’entraîner, il a décidé de l’entraîner à la place.

Foreman a offert à Lewis une voiture à conduire pendant qu’ils travaillaient ensemble et une fois que Lewis l’a informé de son désir de s’entraîner en MMA, ce cadeau a été rapidement annulé.

George Foreman est un double champion du monde de boxe poids lourd et il a fait briller Derrick Lewis

«Je lui ai dit:« Non, je ne pense pas que la boxe sera pour moi. À ce moment-là, ils m’avaient déjà donné une voiture. Ils étaient sur le point de m’héberger dans un appartement en face du gymnase où je m’entraînais dans le centre-ville de Houston.

« Je leur ai dit : ‘Non, je ne veux pas faire de boxe. Je vais m’en tenir au MMA parce que j’avais l’impression que le MMA était plus facile que la boxe. Alors ils m’ont pris la voiture », a déclaré Lewis au Rich Eisen Show. “C’était une Buick de toute façon.”

Aujourd’hui, Lewis n’a pas besoin d’être des voitures douées. Il se débrouille plutôt bien au sommet de l’UFC.

« Je conduis quelques voitures. Une Mercedes GTS et j’attends mon [Lamborghini] Huracán sera livré la semaine prochaine », a-t-il expliqué. “Je dois toujours rester discret parce que ma femme n’aime vraiment pas que je sois somptueux.”

Seuls Derrick Lewis et Stipe Miocic ont battu Francis Nagannou à l’UFC

Alors pourquoi Lewis a-t-il échangé la boxe contre le MMA ? Sa puissance de frappe se serait sûrement traduite. Il pense que le MMA est plus proche de qui il est.

«Je pense que cela me convient mieux parce que fondamentalement, je suis un combattant de rue et le MMA est principalement – ​​je pense – des combats de rue sans se faire prendre dans les noix ou arracher les yeux. La boxe, je crois que vous devez vous entraîner beaucoup plus que le MMA. »

Lewis a la chance de remporter le premier titre de sa carrière à l’UFC en sept ans après ses débuts samedi dans sa ville natale de Houston.