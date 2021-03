Le poids lourd invaincu Jared Anderson affrontera Jeremiah Karpency EN DIRECT sur ESPN +

TULSA, OK (26 mars 2021) – Le prochain roi de la division des poids lourds prendra son spectacle sur la route. Jared « The Real Big Baby » Anderson, qui a éliminé cinq adversaires dans « The Bubble » au MGM Grand Las Vegas, reviendra au combat le samedi 10 avril contre Jeremiah « The Bullfrog » Karpency dans un match prévu le 8/6. les agressions du casino Osage.

L’Anderson vs. Karpency fera partie des combats préliminaires qui seront diffusés en direct et exclusivement sur ESPN + (17h30 HE / 14h30 PT), avant l’événement principal dans lequel le titre mondial des poids lourds légers WBO vacant entre Joe Smith Jr. et Maxim Vlasov, et la tête d’affiche de 10 rounds entre les poids lourds Efe Ajagba et Brian Howard (ESPN, ESPN Deportes et ESPN +, 22 h HE / 19 h HP).

Dans une promotion Top Rank, en association avec Star Boxing de Joe DeGuardia et Tony Holden Productions, des billets limités seront disponibles et peuvent être achetés en visitant www.StubWire.com.

« Jared Anderson est une superstar montante », a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank Bob Arum. «C’est le jeune poids lourd le plus excitant du monde, et j’ai hâte de voir ce qu’il montrera ensuite. Quand vous regardez Jared, vous regardez un futur champion du monde. «

Anderson (8-0, 8 KOs), de Toledo, Ohio, est devenu professionnel avec Top Rank après une carrière amateur stellaire qui comprenait des victoires au championnat national des États-Unis en 2017 et 2018. Il a été irréprochable en tant que professionnel, remportant cinq KO au premier tour et servant de principal partenaire d’entraînement de Tyson Fury avant son match revanche contre Deontay Wilder. Il s’est battu pour la dernière fois le 13 février et a créé un moment viral avec un crochet du gauche qui a assommé Kingsley Ibeh au sixième tour. Karpency (16-2-1, 6 KOs), d’Adah, Pennsylvanie, est un professionnel de 11 ans dont les seules pertes ont été contre des adversaires précédemment invaincus: Oscar Rivas (troisième tour TKO) et Sergey Kuzmin (sixième tour KO) . agression).

Anderson a déclaré: «J’ai commencé 2021 sur une note positive contre Ibeh, et j’ai hâte de continuer sur ma lancée contre Karpency. Les fans adorent les KO, et mon objectif est de le faire à chaque fois que je me bats. «

DANS D’AUTRES BATAILLES PRÉLIMINAIRES:

Robson Conceição (15-0, 7 KOs) vs. Jésus Antonio Ahumada (17-3, 11 KO)

8 balles, poids léger junior

Le médaillé d’or olympique 2016 Conceição, originaire de Bahia, au Brésil, a consolidé son statut de prétendant avec le test d’octobre dernier contre Louie Coria. Conceição s’est remis d’une chute et d’une paire de déductions de points pour remporter une victoire par décision unanime et préserver son record invaincu. Ahumada, d’Hermosillo, au Mexique, a une fiche de 3-1 depuis une défaite de TKO en 2018 contre Stephen Fulton, qui a remporté un titre mondial des poids plumes juniors.

Albert Bell (17-0, 5 KO) contre Manuel Rey Rojas (20-4, 6 KO)

8 balles, poids léger junior

Bell de six pieds, de Toledo, Ohio, fera ses débuts en 2021 après le blanchissage de 10 rounds en juillet dernier du vétéran philippin Mark Bernaldez. Bell, qui est classé dans le top 15 par la WBO, a remporté une victoire en 2019 sur le prétendant Andy Vences et se rapproche d’un possible titre mondial. Rojas, de Dallas, au Texas, a une fiche de 8-1 à ses neuf derniers combats, et sa seule défaite a été une décision de 10 rounds en janvier 2020 contre la star portoricaine Felix Verdejo. Il s’est battu en septembre dernier au Mexique et a marqué un KO au deuxième tour.

Sonny Conto (6-0, 5 KOs) contre Waldo Cortes (6-3, 3 KO)

4 balles, poids lourd

Conto revient pour son premier combat en 15 mois contre l’homme qu’il devait combattre le 20 février à l’intérieur de «La Buebuja» au MGM Grand Las Vegas. Un problème médical a contraint Cortés à se retirer du combat, mais il est maintenant rétabli et prêt à affronter le natif du sud de Philadelphie, qui compte deux arrêts consécutifs au premier tour.

Troy Isley (1-0) contre LaQuan Evans (4-1, 2 KO)

4 coups, poids moyen

L’ancienne star de la boxe amateur américaine Isley, d’Alexandrie, en Virginie, est devenue professionnelle le 13 février et a envoyé Bryant Costello en quatre tours. Isley intensifiera le combat professionnel numéro deux contre Evans, un pro de deux ans qui a remporté trois combats d’affilée depuis une perte de décision à la majorité.

Duke Ragan (3-0, 1 KO) vs. Charles Clark (3-6-1, 1 KO)

6 coups, poids plume

Ragan, de Cincinnati, Ohio, a signé un contrat professionnel avec Top Rank l’année dernière après une carrière amateur qui comprenait une médaille d’argent au Championnat du monde 2017. En tant que professionnel, il a été parfait, après un KO au premier tour. début avec une paire de décisions de blanchissage en quatre rounds. Avancez à six tours contre Clark, qui a devancé Malik Loften 4-1 lors de son dernier combat.

Trey Lippe Morrison (16-0, 16 KOs) contre TBA

8 cartouches, poids lourd

Morrison de Tulsa, fils de la star des poids lourds Tommy Morrison, revient d’une interruption de près de deux ans dans l’intention de prolonger sa séquence à élimination directe. Un vendeur de billets éprouvé dans l’Oklahoma, ce sera le quatorzième combat professionnel de Morrison dans l’Oklahoma.

Jeremiah Milton (2-0, 2 KOs) vs. Jayvone Dafney (2-2, 2 KO)

4 balles, poids lourd

Milton, originaire de Tulsa, rentre à la maison après deux victoires d’arrêt pour commencer sa carrière à la fin de l’année dernière. Dafney vient de remporter un KO au premier tour le 27 février en Géorgie.