Le poids lourd japonais RPG Nihon Falcom apporte le développement de commutateurs en interne

Le vétéran japonais Nihon Falcom Corporation – également connu simplement sous le nom de « Falcom » – a déclaré son intention de commencer à développer le logiciel Nintendo Switch en interne, plutôt que de le confier à des sociétés externes.

La nouvelle faisait partie du dernier briefing sur les résultats financiers de Falcom, qui a également révélé que la société avait de grands projets pour marquer le 35e anniversaire de son populaire Oui séries.

Les titres de Falcom sur Switch ont traditionnellement été des ports et des remasters de jeux existants, développés par Clouded Leopard Entertainment et Nippon Ichi Software. Le premier jeu développé en interne sera La légende de Nayuta : des sentiers sans limites, un portage du spin-off PSP de 2012 qui devrait arriver sur Switch en 2023.

En plus de cela, il a été révélé qu’une nouvelle entrée dans le Les sentiers La série – qui s’est vendue à six millions d’exemplaires dans le monde – sortira en 2022.

Falcom a également déclaré qu’il poursuivrait le développement multiplateforme, apportant des jeux sur consoles, PC et smartphones. Il s’attend à ce que le public pour cela s’étende en dehors de son Japon natal en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il a également été déclaré que la société tirerait parti de ses IP existantes pour se « défier » en produisant de nouveaux versements dans ses franchises.

Falcom a été fondée en 1981 et se concentrait initialement sur les RPG pour les ordinateurs personnels japonais comme le PC-8801 et Sharp X1. En plus de ses séries Ys et Trails, Falcom est également responsable de séries telles que Chasseur de dragon et Brandir.

Les jeux Falcom précédents pour Switch incluent Oui Origine, Oui VIII et Les sentiers de l’acier froid III.