Le poids politique de la Corée du Sud s’en prend à la politique de cryptographie du gouvernement

Ahn Chul-soo. Source: une capture d’écran, Instagram / ahncheolsoo

Le fondateur d’un grand parti d’opposition, le gourou de la technologie Ahn Chul-soo du géant du logiciel et éditeur d’antivirus AhnLab , a critiqué la politique de cryptage du gouvernement sud-coréen.

Selon Maeil Kyungjae, Ahn s’en est pris au parti démocrate au pouvoir et aux projets du gouvernement d’imposer une taxe de 20% sur les revenus des crypto-taxes, qui entrera en vigueur l’année prochaine, affirmant que Séoul devrait augmenter le niveau de protection qu’il offre aux investisseurs. .

Ahn a déclaré,

«Même les gangsters qui demandent de l’argent de protection offrent une certaine forme de protection. […] Le gouvernement est pire que les gangsters à cet égard. […] Il a négligé le secteur de la crypto-monnaie et lui a permis de devenir un tripot. “

Ahn a fondé le Parti populaire (à ne pas confondre avec le principal parti d’opposition du pouvoir populaire) en 2020, et c’est également un pilier de la politique sud-coréenne. Il s’est présenté aux élections présidentielles en 2011 et 2017, puis à la mairie de Séoul en 2018 et à nouveau en 2021, avant de prendre sa retraite pour soutenir le candidat finalement victorieux, Oh Se-hoon.

Dans le cadre de sa campagne à la mairie de 2021, Ahn a promis de faire un grand nombre d’investissements liés à la technologie blockchain, et il n’a pas encore exclu de se présenter à l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Il a également estimé que les crypto-monnaies devraient être imposées de la même manière que les transactions boursières. Comme indiqué précédemment, les négociants en actions nationaux peuvent compenser leurs factures fiscales pendant cinq ans au maximum, tandis que le seuil de paiement de l’impôt sur les bénéfices liés à la négociation d’actions est de 42000 USD par an, à condition que les commerçants investissent dans des sociétés cotées. à KOSDAQ. Le seuil de cryptographie, cependant, ne sera que de 2100 dollars par an. Des défenseurs de la cryptographie en colère ont affirmé que les mesures étaient injustes et discriminatoires.

Ahn a ajouté que le gouvernement devrait assurer la sécurité des investisseurs cryptographiques en créant un système basé sur l’autorisation pour les échanges cryptographiques, dans lequel les régulateurs pourraient vérifier que les plates-formes de négociation répondent à des critères stricts et appliquer des règles qui protégeraient les fonds.Investisseurs contre la fraude et le piratage. des risques.

Ahn n’est pas le seul poids lourd politique à faire pression sur le gouvernement: le principal parti d’opposition, le People’s Power Party, a formé un groupe de travail «crypto» et a accusé Séoul de «trahir» la jeunesse du pays avec ses tentatives de taxer et de réglementer le secteur de la cryptographie.

