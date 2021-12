Le poids Sensex de Reliance Industries pourrait augmenter, les poids TCS et HDFC Bank pourraient être réduits

Le conglomérat leader du pétrole et des télécommunications de Mukesh Ambani pourrait enregistrer jusqu’à 75 millions de dollars d’afflux grâce à un tel changement dans la pondération de son indice.

La pondération de Reliance Industries Ltd (RIL) dans l’indice de référence S&P BSE Sensex pourrait être augmentée de 0,68% d’ici la fin du mois, a déclaré Abhilash Pagaria d’Edelweiss Alternative Research. Le conglomérat leader du pétrole et des télécommunications de Mukesh Ambani pourrait enregistrer jusqu’à 75 millions de dollars d’afflux grâce à un tel changement dans la pondération de son indice, a ajouté Edelweiss. Bien que la pondération de RIL puisse être augmentée, la société de courtage a déclaré que les poids lourds de l’indice tels que Infosys, HDFC Bank, ICICI Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC) et TCS pourraient voir leurs positions respectives être réduites.

Le poids de Reliance Industries va augmenter

Le changement de pondération de Reliance Industries sera impacté pour une mise en œuvre ad hoc du changement d’actionnariat. La plus grande société privée cotée du pays avait annoncé une émission de droits plus tôt l’année dernière, et les actions émises dans le cadre de l’émission de droits ont récemment été converties en actions entièrement libérées. « Dans la récente annonce, S&P Global nous a informés, ainsi qu’aux participants, qu’ils procéderaient aux ajustements le 29 décembre 2021. Cela entraînera un afflux de 75 millions de dollars, soit un impact de 0,3 ADV », a déclaré Edelweiss. Le poids du RIL dans Sensex, après cela, pourrait augmenter à 12,5% par rapport aux 11,8% actuels.

Le changement de poids sur Sensex est également susceptible d’agir comme un catalyseur pour un changement dans le prochain rééquilibrage de Nifty. « De même, nous pensons que Nifty Indices mettra en œuvre l’actionnariat révisé lors de son prochain rééquilibrage le 30 décembre 2021. L’apport estimé est d’environ 170 millions de dollars », ont-ils ajouté.

Face à la hache

Alors que le poids du RIL augmente, celui d’Infosys, de HDFC Bank, d’ICICI Bank, de HDFC et de TCS pourrait baisser, selon Edelweiss. Le poids d’Infosys devrait baisser à 10,4% contre 10,5% actuellement et celui de TCS devrait être ramené à 5,8% contre 5,9%. Cela devrait entraîner une sortie de 9 millions de dollars et de 5 millions de dollars respectivement.

Les prêteurs privés, HDFC Bank et ICICI Bank, pourraient également voir leur poids diminuer, entraînant des sorties de 8 millions de dollars et 7 millions de dollars. Le prêteur hypothécaire HDFC devrait voir son poids chuter à 7,3 %, entraînant des sorties de fonds de 6 millions de dollars.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.