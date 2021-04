Le poinçonnage des bijoux en or sera obligatoire à partir du 1er juin

L’Inde est le plus gros importateur d’or, principalement en raison de la demande de l’industrie de la bijouterie, qui importe entre 700 et 800 tonnes par an.

Le gouvernement a déclaré mardi qu’il était pleinement prêt à mettre en œuvre le poinçonnage obligatoire des bijoux et objets en or à partir du 1er juin, au milieu des rumeurs selon lesquelles le déploiement du programme pourrait être retardé. Le poinçonnage des bijoux en or a commencé en avril 2000 sous la forme d’un programme volontaire; environ 40% des bijoux en or vendus dans le pays sont actuellement poinçonnés.

«Aucune prolongation n’a été demandée. Le Bureau of Indian Standard (BIS) est déjà pleinement motivé et impliqué dans l’octroi des approbations aux bijoutiers pour le poinçonnage », a déclaré Leena Nandan, secrétaire à la consommation.

Le directeur général de la BRI, Pramod Kumar Tiwari, a déclaré: «Nous sommes pleinement préparés à mettre en œuvre le poinçonnage obligatoire. Au cours des deux prochains mois, nous prévoyons que l’enregistrement des bijoutiers atteindra environ un lakh. »

À ce jour, 34 647 bijoutiers se sont inscrits auprès de la BIS, ce qui a rendu le processus d’inscription en ligne et automatique.

En novembre 2019, le Centre avait notifié que le poinçonnage des bijoux et objets en or serait rendu obligatoire dans tout le pays à partir du 15 janvier 2021. Le délai a été prolongé jusqu’au 1er juin après que les bijoutiers ont cherché du temps à la suite de la pandémie de Covid-19.

Le poinçonnage obligatoire signifie que les bijoutiers seront en mesure de vendre des bijoux en or 14, 18 ou 22 carats certifiés poinçonnés, alors qu’il n’y a pas de règle de ce genre actuellement. Selon les responsables du BIS, le poinçonnage obligatoire protégera le public contre un caratage inférieur et garantira que les consommateurs ne sont pas trompés et obtiennent la pureté indiquée sur les ornements.

Parallèlement, une brochure sur les réformes de la BRI a également été lancée lors du discours médiatique. Tiwari a déclaré que les services des normes BIS sont maintenant disponibles gratuitement pour tout le monde et que l’agence dispose de près de 21 000 normes indiennes. Il a déclaré que le programme «Une nation, une norme» a été lancé pour harmoniser le travail de formulation des normes dans diverses organisations.

