Le poing de Lady Gaga heurte Ridley Scott alors qu’ils terminent le tournage de House of Gucci ⋆ .

Lady Gaga a terminé le tournage du film de Ridley Scott House of Gucci (Photo: . / Instagram)

Lady Gaga a partagé une photo d’elle-même tenant la main avec le réalisateur de House of Gucci, Ridley Scott, après la fin du tournage du film.

La chanteuse, 35 ans, a posté un claquement de ses bras tendant la main à Ridley sur le tournage du prochain film.

Elle a légendé l’image: “ C’est une enveloppe. Débarrasser. #HouseOfGucci. ‘

Le film suivra Patrizia Regianni, qui a été reconnue coupable d’avoir comploté le meurtre de son ex-mari Maurizio Gucci en 1995, et a purgé 18 ans de prison avant d’être libérée en 2016.

Il mettra en vedette Gaga et Adam Driver dans le rôle de Patrizia et Maurizio, mais il a déjà mis en colère les membres de la famille du défunt créateur alors qu’il était encore en cours de fabrication.

La famille de feu Maurizio Gucci a critiqué le casting “ horrible ” du prochain film sur son meurtre, affirmant qu’il “ volait l’identité d’une famille pour faire un profit ”.

Lady Gaga et Adam Driver jouent dans House of Gucci (Photo: Fabio Lovino / Universal / MGM)

La deuxième cousine de Maurizio, Patrizia Gucci, a partagé sa déception face au film jusqu’à présent, en déclarant à Associated Press: “ Ils volent l’identité d’une famille pour faire un profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien.

«Notre famille a une identité, une vie privée. Nous pouvons parler de tout, mais il y a une frontière qui ne peut être franchie.

Patrizia a également révélé que la famille n’était pas enthousiasmée par le casting ou les relookings des stars, y compris Al Pacino dans le rôle de son grand-père Aldo Gucci et Jared Leto dans le rôle de son père, Paolo Gucci.

Elle a déclaré: “ Mon grand-père était un très bel homme, comme tous les Guccis, et de très grands yeux bleus et très élégants.

“ Il est joué par Al Pacino, qui n’est déjà pas très grand, et cette photo le montre comme gros, petit, avec des favoris, vraiment moche. Honteux, car il ne lui ressemble pas du tout.

De la représentation de Jared de son père, elle l’a appelé: «Horrible, horrible. Je me sens toujours offensé.

Le film, qui doit sortir en octobre, est basé sur le livre The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed de Sara Gay Forden.

