Le point culminant de la Formule 1 d’Abou Dhabi « n’était pas hollywoodien… c’était pur »

L’ancien triple champion du monde Sir Jackie Stewart n’est pas d’accord pour dire que le Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a mis fin à la saison, ressemblait plus à un film qu’à un sport.

Les rivaux du titre Lewis Hamilton et Max Verstappen sont entrés dans la finale de la saison à égalité de points, créant une fusillade finale appropriée après une saison de Formule 1 classique.

Hamilton a contrôlé une grande partie de la course, apparemment en route pour un huitième titre record, mais tout a changé en un éclair.

Après la chute de Nicholas Latifi en fin de course, la voiture de sécurité a été déployée, mais la controverse a éclaté lorsque le directeur de course Michael Masi l’a retirée pour un dernier tour de course après n’avoir laissé que les voitures doublées entre Verstappen en P2 et le leader Hamilton sur la route dépasser.

Verstappen s’était arrêté pour des pneus neufs, profitant d’un arrêt « gratuit » dans des conditions de Safety Car, et ils l’ont aidé à dépasser Hamilton dans ce dernier tour lorsque la piste est devenue verte et a remporté le titre.

Cela a suscité des critiques de la part de nombreuses personnes qui pensaient que le résultat du titre avait été artificiel, mais Stewart n’est pas d’accord.

«Je pense que cela a été géré de la bonne manière. Cela a été fait correctement, il n’y avait pas d’activité cinématographique là-dedans », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Ce n’était pas Hollywood, c’était pur et le public apprécie cette authenticité. Jamais dans l’histoire du sport il n’y a eu un tel verrouillage.

Lorsqu’on lui a demandé si la course aurait dû se terminer par un drapeau rouge, Stewart a répondu : « Non, car il n’y avait en fait aucune raison pour un drapeau rouge. »

Quelle que soit la manière dont la saison s’est terminée, la campagne 2021 restera dans les mémoires comme l’une des plus grandes saisons que la Formule 1 ait jamais produites.

Et ayant débuté en Formule 1 en 1965, conservant un vif intérêt jusqu’à nos jours, Stewart n’a jamais vu une saison comme 2021 auparavant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà vu une autre campagne comparable, Stewart a répondu : « Non, absolument jamais de ma vie.

« Jamais dans l’histoire de la Formule 1 il n’y a eu un tel dénouement que cette année. C’était extraordinairement spécial. Ce fut quand même une excellente année avec deux équipes se poussant à la limite.

« Cette année a été un grand succès et Max Verstappen a également réalisé des performances exceptionnelles en tant qu’individu. Lewis Hamilton sera extrêmement déçu, mais il ne devrait pas l’être du tout. Lui aussi a réalisé une belle saison.

Le président de la Formule 1, Stefano Domenicali, a affirmé que la série avait généré une audience record de deux milliards pour la saison 2021 et que le GP d’Abou Dhabi était l’événement sportif le plus regardé au monde.

Stewart a fait l’éloge du travail accompli par Domenicali, affirmant que la Formule 1 est en excellente santé.

« Je pense que la Formule 1 est très forte en ce moment et je pense aussi que le sport a un merveilleux avenir devant lui », a-t-il expliqué.

« Stefano Domenicali fait un excellent travail et le sport ne fait que grandir. La Formule 1 devient de plus en plus grande.