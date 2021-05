Le point de basculement des véhicules électriques se rapproche

À quel moment une bonne idée – même une bonne idée – devient-elle une évidence?

Source: Shutterstock

Nous pourrions trouver quelques réponses à cette question, mais je pense que la plus élémentaire est…

Tout se résume toujours à l’argent.

Les véhicules électriques (VE) étaient déjà sur la bonne voie pour devenir une évidence. Et si vous pardonnez le jeu de mots, la pédale vient de se mettre au métal.

C’est le genre de tendance hyper-croissance que j’aime. Il a le potentiel de vous rapporter beaucoup d’argent … est pratiquement imparable … et son point de basculement vient de se rapprocher …

Même si vous aimez l’idée d’un véhicule électrique, vous ne paieriez pas 83% de plus, n’est-ce pas?

Quelques personnes pourraient le faire. La plupart ne l’envisageraient même pas.

Mais… et si les deux étaient au même prix?

Ou si le véhicule électrique était moins cher?

Ce jour n’est pas trop loin dans le futur.

En 2018, le coût moyen d’un véhicule électrique d’une autonomie de 250 milles était de 44000 $, soit 83% de plus que le prix de 24000 $ d’une Toyota Camry. C’est une différence de 20 000 $.

Mais l’année dernière, cet écart de prix devrait se réduire à 9 000 dollars, le coût moyen d’un véhicule électrique ayant chuté à 33 000 dollars.

Et dans les deux prochaines années, le coût moyen d’un véhicule électrique d’une autonomie de 250 milles tombera à 24 000 $, tandis que le coût de la Toyota Camry passera à 25 000 $.

La première fois qu’un véhicule électrique est moins cher que le véhicule à essence moyen sera une étape importante. La percée poussera de nombreux acheteurs potentiels de voitures à envisager fortement un véhicule électrique… et ce jour arrive rapidement.

D’ici 2024, le coût devrait fortement basculer en faveur des véhicules électriques. ARK Invest prévoit que les prix des véhicules électriques chuteront à 17 000 $ tandis que la Toyota Camry reste constante à 25 000 $.

C’était la tendance imparable avant que Joe Biden ne soit élu président, mais avec une attention accrue et des dépenses massives pour augmenter le nombre de véhicules électriques, l’avenir arrivera plus vite.

Une partie du plan d’infrastructure de 2,25 billions de dollars proposé par l’administration comprend 100 millions de dollars pour offrir des rabais à ceux qui achètent des véhicules électriques. Pas un crédit d’impôt… un remboursement lorsque vous êtes en voiture. Cela fait baisser le prix de plus en plus rapidement.

Plus tôt cette semaine, dans son premier discours au Congrès, le président Biden a parlé de l’installation de 500 000 bornes de recharge «afin que nous puissions devenir propriétaires du marché des voitures électriques».

Les remises accéléreraient la tendance, mais même sans elles, les véhicules électriques continuent de devenir moins chers.

Comment est-ce possible?

Innovation et améliorations continues de la batterie.

General Motors (NYSE:GM) y travaille. Tesla (NASDAQ:TSLA) y travaille. Volkswagen (OTCSMKTS:VWAGY) y travaille. Moteurs Toyota (NYSE:TM), trop. Et ainsi de suite. Les enjeux sont énormes.

Il y a quelques années, la batterie représentait environ 57% du coût d’un véhicule électrique. En 2019, ce pourcentage est tombé à 33%. Et d’ici 2025, il ne devrait représenter que 20% du coût du véhicule.

Les véhicules électriques de plus en plus abordables sont une des principales raisons des prévisions de croissance époustouflantes. L’Administration de l’industrie de l’énergie appelle à plus que tripler les ventes pour atteindre 6,5 millions d’unités d’ici 2024.

ARK Invest est encore plus optimiste, prévoyant que 37 millions de véhicules électriques seront vendus en 2024. Ce serait un incroyable taux de croissance annuel composé de 79% et se traduirait par un chiffre d’affaires annuel de 1,1 billion de dollars.

Même si nous divisons fondamentalement la différence et que les ventes de VE passent à 20 millions d’unités au cours des prochaines années, c’est une opportunité 10X facile pour les investisseurs.

Au cours de la dernière décennie, la technologie des véhicules électriques a progressé à pas de géant, et des entreprises comme celles dont nous venons de parler sont toutes impliquées. Toyota s’attend à ce qu’un prototype de batterie à semi-conducteurs fonctionne cette année, ce qui est un grand pas en avant. Ces batteries sont plus légères, durent plus longtemps, se chargent plus rapidement et sont plus sûres que les batteries lithium-ion actuellement utilisées.

En plus des améliorations technologiques, les véhicules électriques ont les gouvernements de leur côté. En raison de préoccupations environnementales, les gouvernements chinois et européen s’emploient à supprimer progressivement les moteurs à combustion interne et à introduire progressivement les véhicules électriques.

Nous parlons d’un boom épique à venir dans les ventes de véhicules électriques. Bloomberg estime qu’au moins 50% des voitures vendues d’ici 2040 seront électriques.

Une technologie de batterie révolutionnaire alimentera les véhicules électriques du futur. Cette tendance à l’hyper croissance est bien engagée, mais elle est encore tôt. Cela signifie que le moment est venu pour les investisseurs avisés de se positionner pour les plus gros profits.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

