Le point de Clyde Edwards-Helaire est la pénalité de raillerie la plus douce de la NFL à ce jour

La NFL a mis l’accent sur les railleries policières cette année, et cela a été exactement aussi boiteux que nous le craignions depuis le début de la saison. Nous avons vu des pénalités de railleries douces presque chaque semaine. Il y avait Jordan Akins qui a écopé d’une pénalité de 15 verges pour, euh, avoir légèrement fait tourner le ballon. Levi Wallace a été signalé pour avoir légèrement célébré la rupture d’une passe. Un secondeur des Bears a été appelé pour s’être moqué d’un jeu pivot au quatrième quart en raison de sa « posture ».

Alors que des entraîneurs en chef comme Mike Tomlin et Matt Nagy continuent de soutenir l’application des railleries par la NFL, les fans et les joueurs ont déclaré à quel point tout cela était stupide. Cela continue d’être un sujet de discussion car presque chaque semaine, il y a un nouvel appel de raillerie qui semble totalement injuste.

Clyde Edwards-Helaire a été le malheureux vainqueur du Weakest Taunting Call de la semaine 11. Alors que le porteur de ballon des Chiefs de Kansas City marquait sur un terrain en option de Patrick Mahomes au deuxième quart dimanche, il a pointé du doigt le défenseur des Cowboys Luke Gifford. Oui, c’est une pénalité de 15 mètres pour raillerie.

Le point semble si banal quand vous le regardez en temps réel. Vous pouvez probablement trouver 100 exemples de joueurs de la NFL faisant quelque chose de similaire au cours des dernières années sans être signalés pour cela. Cette année, c’est une pénalité presque à chaque fois.

Joueurs de la NFL : gardez la tête baissée et ne montrez aucune émotion en jouant à ce jeu incroyablement exigeant physiquement et émotionnellement. Faites autant que lever le doigt et c’est un drapeau de 15 mètres.

Edwards-Helaire a déclaré après le match qu’il ne faisait que « montrer ma personnalité, être moi et jouer au football ». C’est apparemment contre les règles.

La NFL est moquée par les membres des médias et les fans chaque fois que quelque chose comme cela se produit.

Clyde Edwards-Helaire a pointé du doigt un défenseur et a obtenu un drapeau pour raillerie. Quelle blague. – Field Yates (@FieldYates) 21 novembre 2021

Mon fils vient de voir ce point de Clyde Edwards-Helaire et maintenant il est accro à la drogue Donnez le meilleur exemple @NFL – Mike Renner (@PFF_Mike) 21 novembre 2021

Il y aura toujours des incohérences dans la façon dont les railleries sont appelées cette année, en particulier parce que tant de drapeaux ont été lancés à des moments apparemment subtils. Plus que tout, voir des joueurs immédiatement pénalisés pour avoir fait quelque chose de génial sur le terrain est juste un buzzkill total.

S’il vous plaît, NFL, laissez vos joueurs s’amuser un peu. Cela ne fera de mal à personne, promis.