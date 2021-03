Le point de discussion préféré de gauche sur les armes à feu est malhonnête ⋆ .

Les manifestants tiennent des pancartes lors d’une manifestation «March For Our Lives» exigeant le contrôle des armes à feu à Sacramento, Californie, le 24 mars 2018 (Bob Strong / .)

Le point de discussion privilégié de la gauche sur les armes à feu est tout simplement malhonnête.

«Vous ne pouvez pas vraiment être pro-vie à moins de soutenir X, ou de vous opposer à Y», ou, le plus souvent, «d’être d’accord avec moi sur Z». C’est un refrain préféré de presque tous les politiciens virulemment progressistes et farouchement pro-choix. Juste comme ça, l’armée qui prend d’assaut les murs affirme son autorité de portier.

Ils le font avec les soins de santé: «Comment pouvez-vous vous opposer à un payeur unique et vous qualifier de pro-vie?» Ils le font avec la politique étrangère: «Y a-t-il quelque chose de pro-vie à laisser tomber une bombe au Moyen-Orient?» Et ils le font avec l’immigration: «C’est une question de vie ou de mort pour certains!» Mais plus que tout autre problème, ils le font avec des armes à feu.

Et ils pensent qu’ils sont si intelligents pour le faire aussi. Les armes sont dangereuses. Ils tirent des balles et les balles peuvent tuer des gens. Comment quelqu’un qui est pro-vie pourrait-il soutenir le droit des Américains de porter des armes à feu?

Lorsque la tragédie frappe, les pourvoyeurs de ce sujet de discussion fatigué augmentent en volume – ce qui signifie à la fois la taille et le bruit. Aussi sûrement que le temps c’est de l’argent, la tragédie est un capital politique – tant que vous êtes assez lâche pour en profiter. À la suite des horribles événements survenus à Boulder, au Colorado, il y a plusieurs jours, il y en a suffisamment pour profiter de cet avantage.

Joe Biden est l’un d’entre eux. Ses remarques sur la fusillade ont évoqué à juste titre la douleur et la souffrance des victimes et de leurs familles, mais visaient principalement de manière très inappropriée à promouvoir un programme hautement partisan. Il a la majeure partie du Parti démocrate dans son dos, beaucoup se faisant l’écho du «vous ne pouvez pas être pro-vie à moins. . . » canard.

L’ancien ambassadeur des États-Unis en Russie pour l’administration Obama, Michael McFaul, a insisté sur le fait que «vous ne pouvez pas être à la fois pro-vie et pro-AR15». Robert Reich, secrétaire au travail sous le président Clinton, a déclaré que «si vous êtes contre la réforme des armes à feu, vous n’êtes pas pro-vie». Le chroniqueur Dean Obeidallah a frappé une note plus hystérique, disant que «pour le GOP,« Pro-vie »signifie forcer une femme violée à porter le bébé du violeur à terme tout en s’opposant à tous les projets de loi du Congrès au cours des 3 dernières semaines pour sauver des vies de la violence armée. GOP n’est PAS une vie pro-humaine, c’est une pro-OPPRESSION des femmes. » Ils ont été rejoints par un chœur d’autres essayant de faire valoir le même point.

C’est stupide.

L’avortement n’est pas un outil. C’est une procédure avec un objectif très précis: mettre fin à la vie d’un enfant à naître en pleine croissance avec un ADN unique. Tout avortement se termine de la même manière, avec la mort. Ce n’est ni une voiture, ni une arme à feu, ni un couteau, ni une pelle, ni un chandelier – qui peuvent tous être utilisés avec une intention meurtrière, mais sont principalement utilisés pour voyager, chasser, manger, jardiner et créer l’ambiance, respectivement. . L’avortement est mieux compris non pas comme un objet amoral qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal, mais comme un type d’homicide.

Une arme à feu est un outil dont le but est exactement le contraire de celui de l’avortement: montrer du respect pour la vie humaine individuelle. Posséder une arme à feu, c’est être capable de se protéger et de protéger sa famille dans un monde moderne qui est encore très rempli de personnes égoïstes, folles et carrément perverses. Plus important encore, cela aide à clarifier les relations appropriées entre le gouvernement et le peuple. Le peuple confère des pouvoirs et des privilèges au gouvernement afin de protéger nos droits que Dieu nous a donnés. Parmi ces droits figure celui qui est énoncé dans le deuxième amendement. Le gouvernement ne peut pas l’enlever à ses citoyens, car vous pourriez prendre un jouet à un enfant.

Mis à part l’erreur de catégorie, c’est aussi un peu de sophisme cynique et superficiel. Dans le contexte de la politique américaine, le terme «pro-vie» est utilisé pour décrire les opposants à l’avortement, et parfois à l’euthanasie et à d’autres formes de violence sanctionnée par l’État contre des innocents. Les personnes qui se considèrent globalement pro-vie occupent toutes sortes de positions différentes. Certains pourraient avoir une antipathie sans exception envers l’avortement. D’autres pourraient faire des exceptions dans les cas de grossesses causées par le viol et l’inceste. Changer la définition de pro-vie pour signifier «soutenir chaque mesure que Joe Biden, Michael McFaul, Robert Reich ou tout autre technocrate pourrait insister pour sauver des vies» est malhonnête.

Se qualifier de pro-vie ne signifie pas non plus que vous ne pouvez pas vous reposer tant que le monde n’est pas débarrassé de tout risque. Il n’y a pas de solutions, seulement des compromis dans l’élaboration des politiques. Pouvez-vous vous considérer comme pro-vie si vous ne soutenez pas l’abaissement de la limite de vitesse sur l’autoroute à 40 ou même 30 miles par heure? Cela entraînerait certainement moins de décès sur la route. Les chiens ont tué environ 40 Américains l’année dernière. Pouvez-vous être un pro-vie et être complaisant avec la réglementation laxiste de ce pays sur les chiens? Les opposants à l’agenda Biden-McFaul-Reich sur les armes à feu ne sont pas indifférents envers les victimes de la violence armée. Ils nourrissent simplement des doutes sur l’efficacité de ce programme et ont une analyse coûts-avantages différente quant à sa mise en œuvre. Le fait que les pro-vie fassent un calcul différent en matière d’avortement ne les rend pas hypocrites.

Quand les progressistes disent que «la réalité a un biais libéral», ils veulent dire «j’ai un biais libéral». Leur vision du monde façonne leur interprétation des problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que société, ainsi que les solutions à ces problèmes. C’est tout à fait naturel. Cependant, l’envie progressiste inhérente de vouloir «faire quelque chose», ainsi que la confiance imprégnée par l’accord des médias et des élites universitaires, rendent cette inclination particulièrement dangereuse à gauche. Cela aboutit également à une incompréhension totale de la position conservatrice sur des questions de base souvent discutées telles que l’avortement et le contrôle des armes à feu et à un style d’argumentation matériel paresseux, trop intelligent à moitié, viral-tweet.

Nous nous dirigeons vers un autre débat national sur le deuxième amendement et le contrôle des armes à feu. Si nous devons l’avoir, ce serait bien si les progressistes y font face, plutôt que de se fier à des astuces rhétoriques telles que «vous ne pouvez pas être pro-vie à moins. . . » erreur.