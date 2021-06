“Le point de la Colombie n’est pas mérité”

09/06/2021 à 11h48 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur argentin, Lionel scaloni, a souligné l’excellent travail de l’équipe et a fait valoir que le match nul contre la Colombie (2-2) ne rend pas justice : “Jusqu’à la 94e minute, le match était très bon. Le dernier jeu leur donne le point, qui n’était pas mérité. Nous revenons avec un point où nous méritions tous les trois. Mes joueurs ont fait un gros effort”.

Le Rosario, quoi a pris les rênes de l’albiceleste après la Coupe du monde 2018 en Russie, a insisté sur le fait que la performance de son bloc était d’un haut niveau et qu’il méritait plus de récompense dans ces six premiers engagements : “Nous dominons toujours le match, parfois plus verticalement. Sur les six matchs, nous avons été supérieurs au rival et nous avons mérité de gagner en tout. Mais les mérites ne comptent pas dans le football”.

L’Argentine de Leo Messi doublé avant les dix premières minutes de jeu, mais en seconde période, la Colombie a réduit les écarts et a forcé l’égalité dans le dernier jeu de l’affrontement. Des erreurs individuelles ont puni les Argentins : “Ce sont des erreurs individuelles, pas défensives. Le travail était parfait jusqu’à ce ballon”.

Avec la Copa América dans les airs, l’Argentine est prête

L’Argentine est deuxième des qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022 avec 12 points et un avantage de quatre par rapport au quatrième classé, qui marque la dernière place d’accès. L’œil est déjà rivé sur la Copa América, sans la certitude qu’elle se jouera. Ceux de Scaloni feraient leurs débuts contre le Chili et affronteraient l’Uruguay, le Paraguay et la Bolivie en phase de groupes.

L’entraîneur a souligné qu’il espère que tous les joueurs seront prêts : “Aujourd’hui, nous avons eu beaucoup de complications pour constituer l’équipe. Il y avait des joueurs dont nous savions qu’ils n’allaient pas pouvoir jouer tout le match parce qu’ils venaient de blessures. Maintenant, nous espérons récupérer tout le monde”.