Le point de vue de CNN sur les émeutiers dépend de leur politique ⋆ .

CNN met un accent majeur ces derniers jours sur les «nouvelles» vidéos de la terrible émeute du 6 janvier au Capitole, exprimant son indignation face aux républicains qui essaieraient de rejeter ce qui s’est passé au Capitole comme ressemblant à une journée de tourisme de routine. On ne peut pas dire que les gens là-bas étaient «pour la plupart pacifiques».

CNN a même diffusé une émission spéciale anti-républicaine d’une heure aux heures de grande écoute le dimanche 16 mai, intitulée The Radical Rebellion: The Transformation of the GOP. L’animateur de CNN, Fareed Zakaria, a commencé par déplorer comment «un président américain a incité une foule en colère à attaquer le Capitole américain».

Il a conclu en décriant le GOP comme «une bande de guerriers idéologiques avec des visions apocalyptiques qui alimentent la fin des temps, considèrent les adversaires comme des traîtres et des démons, et estime que toutes les méthodes sont sanctionnées dans sa bataille pour sauver la civilisation et elle-même. En bref, le Parti républicain doit avoir un exorcisme politique, chasser ses démons et accepter le monde moderne.

À peine cinq jours plus tôt, Zakaria était apparu sur CNN pour expliquer que le Hamas avait lancé des milliers de missiles sur des villes israéliennes. Personne à Gaza n’avait besoin d’un «exorcisme politique». Ils «doivent» tuer des innocents pour attirer l’attention: «Ce que les Palestiniens doivent – je veux dire, ils sont frustrés – ils essaient d’obtenir – euh – attirer une sorte d’attention.»

Parlant de dissonance cognitive, le même dimanche soir où Zakaria décriait les émeutiers du Capitole, CNN a diffusé un épisode de United Shades of America célébrant les manifestants de gauche de Portland. L’animateur Kamau Bell a célébré les militants locaux de la rue Black Lives Matter et a donné une interview promotionnelle à deux dirigeants masqués d’Antifa.

Bell a déclaré: «Après des semaines de manifestations pour la plupart pacifiques, Donald Trump a inondé Portland d’agents fédéraux pour« protéger les bâtiments fédéraux », sans citation…. à voir en Amérique, et nous ne devrions pas nous y habituer.

Il n’a pas expliqué la «citation, sans citation». Le 20 juillet 2020, le palais de justice fédéral de Portland a été assiégé par des centaines de manifestants. Ils ont pris des marteaux sur le contreplaqué protégeant le bâtiment et ont brisé les fenêtres et mis le feu. Quelques jours plus tard, un porte-parole du US Marshals Service a signalé qu’environ 19 députés avaient subi de «multiples blessures traumatiques» causées par des marteaux, des lasers et d’autres objets, et avaient été «aspergés» de «produits chimiques non identifiés» et de produits chimiques dangereux, notamment «de l’eau de Javel et des déchets.”

Kamau Bell a été si malhonnête qu’il n’a jamais reconnu la violence et la destruction de propriété des manifestants de gauche, pas une seule seconde. Il a même sauté le meurtre du contreprotecteur de droite Aaron Danielson en août dernier. Bell a décrit la violence comme venant à 100% d’agents fédéraux et aucune de gauche.

Bell a également dénoncé les attaques contre des personnes filmant des manifestations: «Grâce à Trump et à ses fausses nouvelles, couvrir les manifestations de 2020 s’est avéré dangereux. D’innombrables rapports de forces de l’ordre abusant des personnes qui tentent de documenter les manifestations sont venus de Portland. » Bell a complètement ignoré la réaction typiquement violente d’Antifa après avoir été filmé, le plus flagrant dans l’attaque de 2019 contre le journaliste de Portland Andy Ngo, quand il a reçu un coup de poing dans la tête, des coups de pied et une bombe avec au moins un «milkshake».

Les émeutiers de toutes les idéologies ont tort. Mais l’opinion de CNN sur les émeutes semble dépendre de l’idéologie des émeutiers. Si vous voulez reporter le financement de la police, abolir l’application de la loi en matière d’immigration et, fondamentalement, mettre fin au système de justice pénale? Eh bien, Bell dit «c’est ainsi que la démocratie en Amérique a toujours fonctionné», dans les rues et devant les tribunaux. La «démocratie» semble fonctionner lorsqu’un petit groupe d’émeutiers radicaux parvient à renverser des millions d’électeurs.