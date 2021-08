Le point de vue de Jean Todt sur le choc de Silverstone: “C’est la course”

in

Le président de la FIA, Jean Todt, a classé la collision de Silverstone entre Lewis Hamilton et Max Verstappen comme simplement quelque chose qui se produit en course.

Une fureur a éclaté après le Grand Prix de Grande-Bretagne lorsque Red Bull s’en est pris verbalement à Hamilton, irrité qu’il n’ait reçu qu’une pénalité de 10 secondes par les commissaires sportifs alors qu’ils l’ont jugé responsable de l’incident au cours duquel Verstappen s’est écrasé contre la barrière de pneus à Copse. avec une force de 51G.

La pénalité n’avait pas d’importance pour le résultat de la course car le septuple champion du monde a continué à gagner, tandis que Verstappen a été transporté à l’hôpital pour des contrôles, puis a visé Hamilton via les réseaux sociaux pour ce que le Néerlandais considérait comme des célébrations trop exubérantes. .

Todt dit qu’il sympathise avec le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, pour ce qui s’est passé, mais qu’il l’attribue simplement à ce qui peut se produire en Formule 1.

“J’ai dit à Christian Horner que j’étais désolé de ce qui est arrivé à son pilote, mais c’est la course”, a déclaré Todt à Sport Bild.

« Les gens oublient parfois que Verstappen s’est écrasé dans le virage le plus rapide et que le lendemain, il aurait conduit la course s’il y en avait eu un.

« Nous devrions être heureux d’avoir une compétition entre deux équipes et deux pilotes. Pour les fans, je préférerais même que ce soit entre quatre pilotes, mais c’est quand même mieux que d’avoir une seule équipe devant. C’est bon pour le sport qu’il y ait tant d’ambition et de tension.

Todt a également évoqué la “relation spéciale” qu’il partage avec un autre pilote de la grille de Formule 1, à savoir Mick Schumacher.

Cela, bien sûr, vient du fait que le Français et le père du pilote Haas, Michael, se sont combinés pour l’âge d’or de Ferrari au début de ce siècle qui a abouti à cinq championnats du monde pour l’Allemand, en plus des deux qu’il avait précédemment remportés avec Benetton. .

“Pour moi, c’est plus un garçon qu’un pilote de Formule 1”, a déclaré Todt, qui a connu Mick pendant toute sa vie de 22 ans. « Il roule bien, il fait du très bon travail.

“Il est timide et prudent parce qu’il ne veut pas que les gens pensent qu’il m’utilise comme président de la FIA, mais bien sûr, nous nous voyons et nous avons une relation spéciale.”

Todt, 75 ans, approche de la fin de sa présidence de la FIA car 2021 achève les 12 ans maximum qu’il peut occuper dans ce rôle, comprenant trois mandats de quatre ans.