Le point de vue de John Oliver sur Israël et la Palestine reçoit tout à fait la réponse ⋆ .

John Oliver a appelé cette semaine les États-Unis et le “ déséquilibre de pouvoir ” entre Israël et la Palestine (Photo: HBO)

Le présentateur de talk-shows, John Oliver, a été largement félicité pour son point de vue sur la crise israélo-palestinienne, alors qu’il appelait les États-Unis pour sa position, tout en critiquant également les termes «aseptisés» utilisés pour rendre compte du conflit.

Dans le dernier épisode de Last Week Tonight, Oliver est également venu chercher ceux qu’il a appelés “ tous les deux ” dans la conversation – malgré le fait que le sujet était “ la chose la plus risquée que vous puissiez dire lors d’un premier rendez-vous ”.

Dans son monologue, Oliver a évoqué le «déséquilibre de pouvoir» des deux, en disant: «La grande majorité des Palestiniens à Gaza ne font pas partie du Hamas.

«Ils ne se réunissent pas et décident tous de lancer des roquettes. Ce n’est pas un*g conseil coopératif. Mais quand Israël tire des roquettes sur Gaza, cela met en danger tous les Palestiniens là-bas.

Il fait suite à la dernière escalade du conflit qui a éclaté lundi dernier, avec Israël bombardant la ville de Gaza dans une vague d’attaques qui, selon les responsables de la santé de Gaza, a tué cette semaine 42 personnes, dont 10 enfants, et fait passer le nombre de morts d’une semaine de bombardements à 192.

Israël insiste sur le fait qu’il attaque le mouvement Hamas qui contrôle la bande de Gaza densément peuplée et que, avec le Jihad islamique et d’autres groupes militants, il a tiré 2 800 roquettes sur les villes israéliennes. Hier, il a été rapporté que le barrage de roquettes avait tué 10 personnes en Israël, dont deux enfants.

Tentant d’expliquer la situation aux téléspectateurs, Oliver a mentionné l’implication des États-Unis, après que le président Joe Biden a déclaré: «Israël a le droit de se défendre».

Il a réfléchi, suggérant que les États-Unis ‘pourraient vouloir sérieusement envisager de changer leur position de longue date’: ‘[Biden’s] La réponse de l’administration cette semaine a été profondément décevante. C’est exactement la même ligne qu’Obama a dite et que Bush a prononcée avant lui.

L’animateur a ajouté: “ Il y a une réelle tendance, en particulier en Amérique, à «les deux côtés» de cette situation, et je ne dis pas qu’il n’y a pas certains domaines où cela est justifié, mais il est important de reconnaître qu’il y a aussi des domaines où ce n’est tout simplement pas.

Insistant sur le fait que c’était plus qu’un “ différend immobilier ”, les Palestiniens étant chassés de leurs maisons familiales par des colons israéliens – ce qui a été qualifié de “ déplacement ethnique forcé ” par certains – Oliver a déclaré qu ‘“ il y a beaucoup à déballer là-bas’ ‘ .

Il a noté: “ Une partie a subi plus de 10 fois plus de pertes, ce qui témoigne à la fois du grave déséquilibre de pouvoir en jeu ici et du fait que cela est souvent obscurci par la façon dont nous choisissons d’en parler. ”

Des frappes aériennes ont frappé un bâtiment dans la ville de Gaza lundi (Photo: AP)

Ajoutant qu’il n’allait pas “ essayer de récapituler l’histoire ou proposer une solution ”, il a déclaré: “ alors que certains moments sont incroyablement complexes, d’autres sont tout simplement faux ”.

Il a expliqué: “ Israël a un soi-disant Dôme de fer, donc le fait est que ce n’est pas un jeu pour rien.

«Il existe un déséquilibre massif en ce qui concerne l’armement et les capacités des deux parties. Alors que la plupart des roquettes visant des citoyens israéliens cette semaine ont été interceptées, les frappes aériennes d’Israël ne l’ont pas été.

“ Ils ont atteint leurs objectifs, notamment une maison dans un camp de réfugiés, un bâtiment abritant l’Associated Press et Al Jazeera, et [a] Immeuble de bureaux et d’appartements de 13 étages.

“ Et tandis qu’Israël a insisté sur le fait qu’il y avait des cibles militaires dans ce bâtiment et qu’ils l’ont détruit aussi humainement que possible, même en avertissant les gens de l’évacuer à l’avance, la destruction d’une résidence civile semble certainement être un crime de guerre, que vous envoyiez ou non des chefs de courtoisie. vers le haut du texte. ‘

Il a ajouté: «Le fait est que les citoyens de Gaza n’ont pas de dôme de fer pour les protéger comme le font les citoyens d’Israël. C’est l’une des nombreuses façons dont ils sont considérablement désavantagés. ”

Les téléspectateurs ont massivement félicité Oliver pour son segment, l’un d’entre eux se disant sur Twitter que l’hôte “ le cloue ”.

Le segment de John Oliver sur Israël-Palestine de la nuit dernière est parfait. – Johnathan S. Perkins ð ???? · (@JohnathanPerk) 18 mai 2021

Le clip de John Oliver est bon, surtout pour lui. Mais il ne semble pas fournir de contexte historique? Aucune mention du blocus, de la réinstallation forcée ou des colonies? Il décrit fondamentalement une guerre asymétrique et admet que le Hamas est «mauvais» ou autre. Idk pas super imo. – Brian ð ?????? ï¸ ?? (@Lefty_Jew) 17 mai 2021

Le segment complet était à couper le souffle. Je ne me serais jamais attendu à une telle clarté et à un tel rejet de «c’est une question compliquée». à la télévision américaine grand public de fin de soirée. Le vent tourne. Merci @iamjohnoliver. https://t.co/j5KwIj73zY – Nooran A. (@nooranhamdan) 17 mai 2021

Mec, j’adore la semaine dernière ce soir. Dès le départ, John Oliver a parlé de ce qui arrive aux Palestiniens. Des faits simplement énoncés, appelés crimes de guerre, pas des deux côtés, ont appelé les États-Unis à être complices. Juste parfait. – Mohanad (@MohanadElshieky) 17 mai 2021

«Encore une fois, John Oliver – un comédien – fait un meilleur travail de mise en contexte que les journalistes chevronnés», a écrit un autre point de vue.

Cependant, il n’a pas trouvé le soutien de tous, l’un d’eux ajoutant sur Twitter: “ Ou vous pourriez cesser d’être un touriste ignorant dans un conflit que vous n’avez jamais vécu et que vous comprenez à peine. ”

Un autre a estimé qu’Oliver toujours “ des deux côtés ” de la conversation: “ John Oliver a quand même réussi à discréditer les deux côtés avec sa condamnation du Hamas ” ne représentant pas tous les Palestiniens, tout comme les frappes israéliennes ne représentent pas la rhétorique des Israéliens, mais son analyse minimale présentée comme le la plus brillante perspicacité se produit chaque semaine alors lol.



