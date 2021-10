Le point de vue de la Maison Blanche sur la réaction des Américains à l’inflation montre qu’ils ne s’en soucient pas vraiment – ​​RedState

La Maison Blanche ne cesse de nous éclairer sur la question de l’inflation.

Ils nous ont dit que c’était « transitoire ». Ils nous ont même dit le mois dernier que si vous ne comptiez pas les choses comme le bœuf, le porc et la volaille – vous savez, ces choses que les Américains mangent – ​​alors les prix pourraient être à peu près normaux. Oh. Oui, si vous oubliez de manger, ce ne serait pas vraiment un problème. Bien sûr, les faits concrets des chiffres font exploser ce genre de déviations.

La Maison Blanche pense vraiment qu’elle peut dire n’importe quoi et que les gens vont l’acheter. Le plus triste, c’est que c’est probablement vrai. Il y a probablement des gens à gauche qui achèteront à peu près tout ce qu’ils disent. Mais la plupart des gens sains d’esprit voient qu’il y a un problème lorsqu’ils évitent les questions, détournent l’attention ou lancent simplement une vrille qui ne répond pas à la question.

Prenez les commentaires de l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki aujourd’hui.

Comme nous l’avons signalé, l’inflation est hors de contrôle, mais Psaki affirme que les Américains ne comparent pas les prix d’aujourd’hui avec ceux d’il y a un ou deux ans (par exemple, en remarquant à quel point les choses sont plus élevées maintenant).

Psaki répond à une question sur l’inflation : « Nous comprenons tous que le peuple américain ne regarde pas les comparaisons coût-coût de cette année à il y a deux ans. » pic.twitter.com/ZIxxKhRUg9 – Appel quotidien (@DailyCaller) 13 octobre 2021

Oh vraiment? On dirait que c’est exactement ce que tout le monde fait. Ils savent que cela leur coûte plus cher sous Joe Biden pour de nombreux articles, de la nourriture à d’autres articles essentiels comme l’essence. Ils comparent à deux ans, un an, deux mois, etc. Le peuple américain voit ce qui se passe.

Et « c’est l’économie, stupide », comme disait un autre démocrate de la Maison Blanche. Il s’agit toujours en fin de compte de l’économie et de la façon dont elle touche les gens dans le portefeuille. Les gens remarquent quand ils ont moins à la fin du mois. Ils remarquent quand ils sont à l’épicerie, et cela leur coûte 50 $ de plus pour les mêmes articles qu’il y a quelques mois.

C’est pourquoi Biden a de tels ennuis maintenant. Parce que oui, Jen, ils comparent, et Biden ne s’en sort pas bien dans cette comparaison, comme nous pouvons le dire d’après ses sondages cratérisants, notamment sur l’inflation et l’économie. Le peuple américain étiquetait déjà Biden avec le problème en août : 79% ont blâmé les politiques gouvernementales de Biden pour la flambée de l’inflation, 86% des Américains étaient préoccupés par l’inflation, un autre nombre énorme. Le sondage a montré que la hausse des prix commence à frapper durement les gens. Soixante-dix pour cent ont déclaré que la hausse des prix des produits d’épicerie leur avait causé des difficultés financières, et 67 % ont également déclaré cela à propos des prix de l’essence. Et les prix ont principalement augmenté depuis lors.

Mais lorsque la Maison Blanche fait des remarques comme elle l’a fait aujourd’hui, elle signale officiellement qu’elle ne se soucie pas vraiment de ce que vous pensez, lorsqu’elle traite vos préoccupations avec un tel mépris dédaigneux.

Ensuite, bien sûr, mentir davantage sur ce qui se passe réellement aggrave les choses.

Voici Psaki mentant sur les prix de l’essence, niant qu’ils montent partout.

REGARDER: Jen Psaki affirme que les prix de l’essence augmentent « dans certaines parties du pays, pas dans toutes ». C’est complètement faux. Les prix du gaz sont en hausse dans les 50 États depuis l’année dernière. pic.twitter.com/GsasNa4SYI – Recherche RNC (@RNCResearch) 13 octobre 2021

Même selon CNN, c’est un tas de maladresses. Le prix moyen national de l’essence a atteint lundi un nouveau sommet en sept ans de 3,27 $ le gallon, en hausse de sept cents au cours de la semaine dernière seulement, selon AAA. Le gaz a presque doublé depuis le creux de 1,77 $ en avril 2020.

Les prix du gaz flambent dans tout le pays.

Nous sommes passés de prix du gaz bas/indépendance énergétique avec Trump à des prix élevés. Biden suppliant #OPEP de raffiner plus de pétrole. Je n’étais pas sûr que quiconque puisse faire pire qu’Obama. 9 mois après le début de cet administrateur, Biden revendique le titre. Aussi. Cali plus haut qu’Hawaï. pic.twitter.com/ifr0mANHHt – Paul Gosar (@DrPaulGosar) 13 octobre 2021

Non seulement cela frappe les gens à la pompe, mais avec la flambée des prix du gaz naturel, cela va frapper durement les Américains avec la hausse des prix de l’énergie. Comme nous l’avons signalé, cela pourrait coûter jusqu’à 54 % de plus que l’hiver dernier. Et devinez qui c’est qui a fermé des choses comme le pipeline Keystone, nous rendant moins indépendants de l’énergie ? Tout en levant les sanctions du gazoduc Nord Stream 2, en permettant sa construction et en aidant la Russie. C’est sur Joe Biden. Il a dû ramper – chapeau à la main – en suppliant l’OPEP de pomper plus de pétrole. Apparemment, pomper du pétrole est mauvais quand les États-Unis le font, mais pas quand n’importe quel autre pays le fait.