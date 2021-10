Le point de vue de SNL sur l’audience des lanceurs d’alerte sur Facebook ramènera de bons souvenirs de MySpace

La semaine dernière, Saturday Night Live s’est moqué de Jeff Bezos et de la course à l’espace milliardaire, et cette semaine, il visait les sénateurs qui ont mené l’audience de dénonciation sur Facebook cette semaine, les décrivant comme étant pour la plupart confus par la plate-forme de médias sociaux et les mèmes qu’ils ont trouvés en ligne (ou « mem-ays » comme le prononce Ted Cruz d’Aidy Bryant).

Cecily Strong reprend son rôle de sénatrice Dianne Feinstein, qui interroge Frances Haugen de Heidi Gardner à propos d’un article sur Animorphs, et Kyle Mooney, sénatrice John Kennedy, pose des questions sur l’algorithme de Facebook : « l’avez-vous avec vous maintenant ? » tout en exhibant fièrement son téléphone à clapet Jitterbug (aw).

Bryant en tant que sénateur Cruz demande si les messages qui disent « Ted Cruz est nul » devraient être signalés comme de la désinformation, ce à quoi « Haugen » répond que ce n’est pas vraiment de la désinformation, juste l’opinion d’une personne. « Eh bien, plus d’une personne », répond Cruz de Bryant.

Le plus grand rire du sketch est venu lorsque «l’audience» a présenté une déclaration vidéo du «roi des médias sociaux OG» – Pete Davidson dans le rôle de Tom Anderson de MySpace. « Souviens-toi de moi? J’étais inoffensif ! Je ne fais rien de ce genre d’algorithmes étranges – nous avons à peine entretenu le site Web », a-t-il déclaré, invitant les gens à « venir voir le groupe de ton ami d’il y a 20 ans ».

Nous ne savions pas à quel point nous l’avions bien, Tom. (Et oui MySpace est toujours là, non, je ne me souvenais plus de mon pseudo).

La vraie Haugen, ancienne chef de produit Facebook chez Facebook, a témoigné mardi devant le Congrès au sujet d’une mine de documents internes qu’elle a fournis au Wall Street Journal. L’audience s’est concentrée sur les recherches internes de Facebook qui ont montré qu’Instagram peut avoir un effet négatif sur les jeunes. Haugen a déclaré lors de l’audience que le besoin d’engagement de Facebook pour vendre des publicités signifiait qu’il gardait les utilisateurs sur le site même lorsque l’entreprise savait que les utilisateurs s’engageaient avec du contenu préjudiciable.

Dans un post sur sa propre page Facebook. Le PDG Mark Zuckerberg a contesté cette caractérisation, qualifiant d' »illogique » que l’entreprise diffuse du contenu qui met les gens en colère juste pour faire des profits.

Vous pouvez regarder la version de SNL de l’« audience » ci-dessous :