Le point de vue de Spielberg sur ces amants maudits: « West Side Story » revient

Il est difficile d’imaginer une comédie musicale plus parfaite que la version 1961 de « West Side Story », et pourtant Steven Spielberg a relevé précisément ce défi. La critique de cinéma Lisa Nesselson nous explique pourquoi ce pari a réussi, avec une évaluation particulièrement lyrique de certains des moments forts du film.

Pendant ce temps, nous sommes rejoints en studio par le cinéaste Hamy Ramezan, dont le long métrage « Any Day Now » raconte l’histoire d’une famille iranienne demandant l’asile en Finlande. Hamy nous raconte comment recréer la complicité très spécifique entre frères et sœurs et parents, et comment son expérience personnelle a façonné ce film.

Et nous jetons un coup d’œil à une série de films remasterisés mettant en vedette Antoine Doisnel, l’écolier triste préféré du cinéma français, alors que les classiques de François Truffaut reviennent sur les grands et les petits écrans.

