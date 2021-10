Le point de vue des consultants en recherche de cadres marketing sur le leadership à fil unique

Chaque leader a un moyen de s’assurer que son équipe est efficace, efficiente et heureuse. Récemment, un style de leadership popularisé par Amazon a attiré l’attention des consultants en recherche de cadres marketing. C’est appelé leadership mono-thread.

Ce concept a germé comme un moyen de s’assurer que les projets les plus importants avaient un leader fort qui se concentre uniquement sur cette seule tâche. Jeff Bezos voulait s’assurer que le leader était capable de mettre toute son énergie dans la construction, l’entretien et l’expansion de ce projet particulier.

En théorie, le leadership monothread sonne bien, mais est-ce que ça marche ? La réponse est qu’il peut. Amazon est un bon exemple. En tant que principale société de recherche de cadres en marketing, MarketPro a approfondi la méthode pour comprendre comment elle peut obtenir d’excellents résultats.

Leadership monothread : voici ce que les consultants en recherche de cadres marketing ont appris

Multitâche

Le débat sur le multitâche dure depuis de nombreuses années. Certains diront que cela vous aide à faire beaucoup plus. D’autres diront la qualité du travail et le temps qu’il faudra pour le réaliser prendra plus de temps. Chacun a son point de vue.

Selon les recherches, le multitâche peut entraîner une réduction de la productivité jusqu’à 40 %. Le changement rapide de concentration et d’attention peut rendre difficile l’élimination des distractions et altérer vos capacités cognitives. Sachant cela, Amazon a réduit le besoin d’effectuer plusieurs tâches à la fois dans son environnement de travail.

Dans le leadership monothread, une mentalité de « propriété » occupe le devant de la scène, car l’exécutif se concentre véritablement sur une initiative majeure. Étant donné que le leader assumera l’entière responsabilité de l’effort qu’il a fourni ainsi que du résultat, la tentation de s’éloigner du projet en cours est réduite.

« La meilleure façon d’échouer à inventer quelque chose est d’en faire le travail à temps partiel de quelqu’un. » – Dave Limp, Amazon SVP des appareils.

Dépendances

Au cours de la dernière année, les consultants en recherche de cadres marketing ont vu beaucoup de changements au sein de la plupart des entreprises. Ces changements s’accompagnent de plusieurs niveaux d’approbations et de dépendances vis-à-vis d’autres départements et ressources externes. Pour que le leadership monothread fonctionne efficacement, choisissez des projets où le leader :

Possède autorité et autonomie dans la prise de décisions Possède un minimum d’éléments externes à contrôler

Supprimez ensuite les barrières restantes et donnez à ces leaders monothreads le pouvoir de superviser tous les composants du projet pour augmenter la qualité des résultats et éliminer les lacunes.

Direction

Bien qu’il soit formidable de donner à votre leader la propriété de son projet, il existe un facteur principal qui rend le leadership monothread efficace. Ce facteur a le DROIT leader. Lorsque vous combinez des spécialistes du marketing hautement qualifiés et performants avec le bon leadership, les résultats sont nettement plus gratifiants.

Trouver le bon leader, cependant, n’est jamais facile. De nombreuses pièces mobiles entrent dans le processus de recherche et d’entretien. Comment évaluez-vous l’adéquation culturelle? Avez-vous envisagé de mettre en place des tests dans le processus d’entretien ? Quels types de compétences et d’expérience le bon candidat doit-il posséder ?

Si vous êtes un leader du marketing, vous connaissez probablement le type de cadre que vous devez recruter pour pousser le changement à l’échelle de l’entreprise. Mais si vous êtes un PDG ou un autre cadre supérieur qui n’a jamais travaillé dans le domaine du marketing, il peut être assez difficile de vraiment comprendre ce dont un cadre marketing prometteur a besoin.

Pour minimiser le risque d’embaucher un responsable marketing de qualité inférieure, vous avez besoin d’une équipe de recherche de cadres possédant une expérience marketing spécialisée et des connaissances sur les meilleures stratégies de recrutement. Ce n’est qu’alors que vous êtes dans la meilleure position pour recruter le bon leader marketing pour votre entreprise.

Conclusion

Toutes les entreprises n’ont pas le luxe d’affecter un membre à une tâche. Les restrictions budgétaires ou le temps peuvent être difficiles. Malgré cela, la seule chose que vous devriez retenir de l’approche de leadership à fil unique d’Amazon est de vous assurer de savoir quels projets ont le potentiel d’avoir un impact plus important et d’avoir le bon dirigeant pour diriger l’équipe.

Voici quelques-unes des questions que vous devriez vous poser en tant que dirigeants. Quelle vision ai-je pour l’avenir de l’entreprise ? Quel projet est le plus important pour l’organisation? Ai-je une équipe solide ? Y a-t-il un leader clair ? Quelles sont les responsabilités de chaque membre ? Le leader a-t-il le contrôle de tous les éléments nécessaires pour atteindre les résultats escomptés ?

Avoir le bon leader, qui a toutes les ressources pour s’approprier le projet et peut contrôler chaque composante de la tâche, permettra d’obtenir de meilleurs résultats.

Auteur : Bob Van Rossum

Suivez @BobVR

Bob Van Rossum est président de MarketPro. Il est un chef de file dans le domaine de la recherche de cadres en marketing et de la dotation en personnel depuis plus de seize ans. Il a placé des cadres dirigeants en marketing dans tous les secteurs, des directeurs marketing aux vice-présidents et tout le reste, dans toutes les disciplines du marketing dans des entreprises de toutes tailles. Connectez-vous… Voir le profil complet ›