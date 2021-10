Le point de vue d’Intel sur Apple Silicon : c’est « plutôt bien », mais nous pouvons faire mieux

La prise d’Apple Silicon Intel a jusqu’à présent principalement consisté en se moquant Mac et décrivant toutes les façons dont la société pense PC sont mieux. Mais le PDG du fabricant de puces semble maintenant repenser cette position, décrivant les Mac Apple Silicon comme « plutôt bons » et reconnaissant qu’Apple Silicon est en avance sur les propres conceptions de puces d’Intel.

Cependant, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, pense apparemment qu’il peut encore reconquérir les affaires d’Apple – d’une manière ou d’une autre…

En 2020 Juin, Apple a annoncé une transition de deux ans d’Intel à puces d’Apple Silicon, avec la puce M1 alimenter le MacBook Air et MacBook 13 pouces Pro sa première étape. Nous sommes bien sûr attendre le MacBook Pro à suivre aujourd’hui plus tard, avec des puces M1X (autres noms sont possibles).

Intel a initialement répondu de manière agressive, se moquant des capacités «limitées» des Mac par rapport aux PC équipés d’Intel. La société a même engagé Justin Long, une star du Mac, pour traverser l’allée pour le faire. Ses publicités absurdes ont été largement moquées.

La société a également réussi à marquer certains de ses propres buts en cours de route, avant de reconnaître qu’elle était actuellement en retard, mais affirmant qu’elle pourrait reprendre la tête d’ici 2025 – une affirmation qui semblait encore moins probable à peine 24 heures plus tard lorsque TSMC a annoncé ses derniers plans. . Gelsinger même rejeté Apple comme « une marque de style de vie » plus tôt cette année.

Gelsinger a maintenant modifié son ton, reconnaissant à contrecœur la réussite d’Apple, et comment dire qu’il « espérait » simplement reconquérir le secteur des puces Mac de l’entreprise. rapports Axios.

« Apple a décidé qu’ils pouvaient fabriquer eux-mêmes une meilleure puce que nous », a déclaré Gelsinger lors d’une interview pour Axios sur HBO. « Et, vous savez, ils ont fait du très bon travail. »

« Alors ce que je dois faire est de créer une meilleure puce qu’ils peuvent faire eux-mêmes. J’espère reconquérir ce morceau de leur entreprise, ainsi que beaucoup d’autres morceaux de l’entreprise, au fil du temps « .

Il a poursuivi: « Je dois m’assurer que nos produits sont meilleurs que les leurs, que mon écosystème est plus ouvert et dynamique que le leur, et nous créons une raison plus convaincante pour les développeurs et les utilisateurs d’atterrir sur des produits basés sur Intel », a déclaré Gelsinger. « Donc, je vais me battre dur pour gagner les affaires de Tim dans ce domaine. »