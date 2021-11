Le point de vue honnête de Klay Thompson sur le coaching de Mark Jackson

L’une des histoires les plus intéressantes de la NBA ces dernières années a été l’exil apparent de l’ancien entraîneur-chef des Golden State Warriors, Mark Jackson.

Dans une ligue où apparemment tout le monde a une deuxième chance, beaucoup ont trouvé étrange qu’une figure centrale aidant à former l’une des plus grandes dynasties de l’histoire de la ligue n’ait pas pu trouver une deuxième opportunité d’entraîneur-chef.

Au moins un des anciens joueurs de Jackson pense qu’il est blackballé.

Cette semaine, Klay Thompson a pesé sur son expérience avec Jackson en tant qu’entraîneur pendant leur temps ensemble.

« Donnez du crédit à l’entraîneur Jackson », a déclaré Thompson. « Avant tout le monde, [before] quiconque croyait en nous, Coach Jackson l’a fait. Il m’a appelé et Steph [Curry] le plus grand duo de tir de tous les temps. Je veux dire, cela n’aurait pas pu devenir plus vrai. Juste une sorte de témoignage de votre capacité à lire le jeu. Ils t’ont traité de fou, mais à l’époque… »

Jackson a servi à la tête des Warriors pendant trois ans entre 2011 et 2014. Il les a transformés d’une équipe de 23 victoires qui ne pouvait pas se qualifier pour les séries éliminatoires en une équipe de 51 victoires qui semblait avoir l’étoffe de quelque chose de spécial. .

Au cours des deux dernières années, il a été lié non pas à un, mais à deux postes d’entraîneur de premier plan – pour ensuite être ignoré pour les deux.

C’est carrément étrange.

Jackson aura-t-il finalement une autre chance en tant qu’entraîneur-chef de la NBA? Le temps nous le dira.

