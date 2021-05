Le «point faible» de Queen pour Andrew est au cœur des relations tendues avec Charles – auteur | Royal | Nouvelles

De toute évidence, le prince Charles n’a pas entretenu de relation particulièrement chaleureuse avec l’un de ses parents lorsqu’il était enfant. Dans son livre “ Prince of Wales: A Biography ”, Jonathan Dimbleby dépeint Charles comme un petit garçon solitaire qui a à peine pu voir ses parents. À un âge précoce, il a été emballé à Gordonstoun, un pensionnat strict en Écosse où le prince Philip avait également étudié.

Le prince de Galles n’a manifestement pas apprécié l’expérience, décrivant de façon mémorable l’établissement comme un “Colditz en kilts”.

Charles a confié à M. Dimbleby que sa mère n’était «pas tant indifférente que détachée».

C’est pendant que Charles était à Gordonstoun que la reine a donné naissance au prince Andrew, son troisième enfant.

Cette fois, Sa Majesté a décidé d’adopter une approche plus pratique pour élever ses enfants.

Elle s’est retirée de certaines de ses fonctions royales pour s’assurer qu’elle pourrait passer plus de temps avec son nouveau bébé.

En conséquence, elle a semblé développer un lien plus chaleureux et plus étroit avec Andrew qu’avec ses enfants précédents, Charles et Anne.

La préférence déclarée de Sa Majesté pour Andrew a également été attestée par Paul Burrell.

L’ancien majordome de la princesse Diana a ajouté: «Andrew a toujours été le fils préféré de la reine.

“Il n’a jamais rien fait de mal à ses yeux.”