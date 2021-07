Le ‘Point God’ : Chris Paul est déjà l’un des grands de toujours

Ce sont les chiffres d’une carrière déjà, ou plutôt pour l’instant, 16 ans en NBA : 18,3 points, 4,5 rebonds, 9,4 passes décisives et 2,1 interceptions par nuit avec 47 % au total des tirs, 50 % aux tirs à deux, 37 % aux triples et 87 % aux lancers francs.

Plus : Il y a onze all stars (dont un MVP), neuf inclusions dans les quintettes All NBA (quatre dans le premier) et neuf dans le All NBA défensif (sept dans le premier). Le prix de la recrue de l’année (il ne reste qu’un vote, qui a été remporté par Deron Williams, à l’unanimité), quatre saisons en tant que leader de la NBA en passes décisives et six en tant que leader en interceptions. Et deux médailles d’or olympiques en (2008, 2012), les meilleures versions de la Reedem Team, une équipe dont on se souviendra presque, presque aussi légendaire que la Dream Team.

Suite? Oui : star du basket-ball secondaire, collégial et professionnel. Le lot entier à seulement 1,83 de hauteur. Au total de sa carrière en NBA, près de 20 000 points (dans le top 50 historique) et cinquième avec le plus de passes décisives : 10 175. Plus que Magic Johnson, dans le groupe des six qui ont atteint les 10 000 et avec des options pour dépasser Mark Jackson, Steve Nash et Jason Kidd et ne rester que derrière l’inaccessible John Stockton (marque extraterrestre : 15 806). En interceptions, 2 317, encore une fois le cinquième historique et à nouveau avec des options pour ne prendre sa retraite que derrière un Stockton qui est le seul avec 3 000 (3 265 exactement). Il y a presque autant de vols que de pertes (2 597) et un ratio fréquentation / perte de 3,9. Soit près de 4 passes décisives garanties pour chaque chiffre d’affaires.

Et de plus! Beaucoup d’actions décisives même en finale, de nombreux derniers quarts à retenir, un mouvement de marque maison qui est mortel (le pas de côté, le pas de côté avec lequel vous gagnez de l’espace pour tirer) et, plus de 35 ans (36 ans en mai) une moyenne de 16,1 points, 4,7 rebonds, 8,7 passes décisives et 1,4 interceptions. Avec 35 ans et au moins 15 points, 8 passes décisives et un vol par nuit, il n’y a que lui (si la saison se termine comme ça) et le LeBron James 2019-20. Si on enlève le braquage et qu’on se limite à 15 + 8 avec au moins 35 ans, seuls deux autres acteurs apparaissent dans l’histoire : Steve Nash et Lenny Wilkens. En cette saison 2019-20, une séquence de quatre matchs avec 40 passes décisives et une défaite a été autorisée en ce mois d’avril ! Il s’est étendu à sept avec 67 passes de panier pour 3 défaites. Au cours de la dernière décennie, il a ajouté 29 matchs avec au moins 10 passes décisives sans aucune défaite.. Plus que les trois qui suivent…. Ensemble : 10 Rajon Rondo, 9 Mike Conley et Kyle Lowry.

Il prendra sa retraite avec plus de 300 millions de dollars amassés rien qu’en contrats sportifs et un long passage en tant que président du syndicat des joueurs (NBPA) au cours des années où les joueurs ont bénéficié du plus grand boom économique et des meilleures conditions de travail que le jeu ait jamais connues. vu Ligue.

Le joueur est bien sûr Chris Paul. L’une des meilleures bases de l’histoire. Cette saison, la première des Phoenix Suns, il sort la énième manifestation qui On a vu une carrière légendaire sans, je pense, toujours la valoriser dans une juste mesure, sans en profiter autant que nous le devrions. Nous ne verrons pas beaucoup de joueurs comme lui. La définition du meneur de jeu, a toujours rendu ses équipes meilleures, et ses coéquipiers. Toujours : le joueur avec le meilleur pourcentage de tir était entre 2012 et 2017 DeAndre Jordan, son centre chez les Clippers. Lorsqu’il a échangé Los Angeles contre Houston, ce privilège est allé à Clint Capela, son centre sur les Rockets. Ceux-ci sont les pourcentages de victoires de ses équipes la saison précédant son arrivée et la première saison avec lui en tant que directeur des opérations :

FRELONS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS : de 22% à 46%

CLIPPERS DE LOS ANGELES : 39 % à 60 %

HOUSTON ROCKETS. 67% à 79%

OKC TONNERRE : 59 % à 61 %

SOLEIL PHOENIX : de 46,6 % à 70 % pour l’instant

Lorsqu’il a atteint les Hornets (numéro 4 au repêchage de 2005), il a propulsé la franchise vers son record de victoires (56) et un véritable assaut sur le ring qui est resté au deuxième tour des playoffs (2008). Sur les Clippers, il a transformé une satanée franchise : six ans en playoffs, quatre avec plus de 50 victoires. À Houston, il a fait équipe avec James Harden pour donner à la franchise son meilleur record de victoires (65-17) et une tentative de titre décédée lors du septième match de la finale de l’Ouest contre l’une des meilleures équipes de l’histoire, les Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant. Dans le Thunder, alors qu’il semblait écarté en tant que joueur d’élite, il a amélioré l’équilibre d’une équipe qui avait perdu Russell Westbrook, Paul George et Jerami Grant. Oui à Phoenix a été l’objet transformé ultime d’une équipe sans playoffs depuis 2010 et depuis 2014 sans solde gagnant supérieur à 50 %. Ressemblant à un prétendant wildcard au ring, les Suns sont, s’ils rangent les minutes poubelles des matchs, l’une des trois seules équipes (Jazz et Bucks sont les deux autres) dans le top 10 de la ligue tant en offensive qu’en défensive.

Pourquoi a-t-il été parfois difficile de placer Chris Paul dans l’élite historique de la base ? Bien sûr, c’est un joueur qui n’a pas aimé beaucoup de rivaux car il est franchement nerveux sur le court, un de ces compétiteurs avec un sac de trucs, capable comme peu d’autres de bouleverser tout le monde dans l’équipe adverse : joueurs, entraîneurs et , bien sûr, les fans. Aussi, et c’est sûrement le point crucial, Paul n’a gagné aucune bague et, jusqu’à présent, il n’avait pas joué de finale. Et jusqu’en 2018, avec les Rockets, il n’avait pas disputé de finale de conférence, ce qu’il a fait avec les Suns pour la deuxième fois de sa carrière. Quelque chose d’inhabituel pour un joueur avec son niveau et sa carrière (en Ligue depuis 2005, rappelons-le). Et même alors, dans ce qui semblait être l’année, il s’est blessé lors du cinquième match contre les tout-puissants Warriors, lorsque ses Rockets l’ont mis 3-2 en sa faveur. Ils n’ont plus gagné, déjà sans Paul lors des deux derniers matchs.

Plus de blessures : Au premier tour de 2016, les Clippers ont mené les Blazers 2-1 avant de blesser Paul (main cassée) et Blake Griffin. Ils n’ont plus gagné. En 2015, Paul a mené les Clippers dans une victoire historique sur le champion, les San Antonio Spurs, au premier tour: sept matchs (4-3) se sont clôturés par une performance prodigieuse du meneur, qui a joué le septième blessé et a marqué le panier gagnant pour finir en 27 points et 6 passes décisives. La blessure a fait des ravages au deuxième tour, lorsque les Rockets se sont ralliés 3-1 à quelques Clippers qui prenaient des allures de perdants dans le spectaculaire projet Lob City (la ville de ruelle oups de Paul à Griffin et Jordan). Pourtant, Blake Griffin était clair sur l’importance de son meneur : “Il a mis ces Clippers sur la carte de la NBA.”

Paul (comme presque tous les grands joueurs) a également connu des échecs retentissants dans des moments marquants : contre le Thunder au deuxième tour de 2014 ou, sans aller plus loin, avec le propre maillot du Thunder et contre ses ex-Rockets qu’il a menés à sept matchs. dans les éliminatoires de la bulle l’automne dernier, mais ceux qu’il n’a pas pu soutenir dans une mauvaise septième place dans laquelle il a accumulé des erreurs, des décisions et des exécutions. En haut, Il a été hanté par le bruit de son transfert raté aux Lakers, le fameux veto ou pas de veto (selon qui le raconte) de la NBA, qui a agi en tant que propriétaire du pont des Hornets et a arrêté l’opération car elle pensait que ce n’était pas assez rentable pour le vendeur. C’était le 11 décembre 2011. Trois jours plus tard, l’échange était fait aux Clippers et Paul se retrouvait sans jouer aux côtés de Kobe Bryant. L’un des grands et si de l’histoire récente de la NBA.

Lorsqu’il a quitté les Houston Rockets, après une mauvaise deuxième année au cours de laquelle sa connexion avec James Harden a explosé, son contrat est devenu une affaire publique de toxicité qui n’a finalement pas été tant. Après une extension de quatre ans, 68 millions en 2008 et un autre accord 5×107 en 2013, Il a pris un 4×160 à l’été 2018, déjà âgé de 33 ans et avec une option joueur pour la saison prochaine (2021-22) de 44,2 millions. Avec 36 ans. A priori du poison pur, en ce moment pas tellement. Pas au vu des performances d’un joueur qui a dépassé toutes les attentes lors des deux dernières saisons, précisément lorsqu’il s’était demandé (été 2018) combien d’essence il lui restait dans son réservoir. A tel point que maintenant Il n’est pas exclu qu’il renonce à ces 44 millions (inimaginables il n’y a pas si longtemps) et tente de signer un contrat pour un volume plus élevé et plus de saisons. C’est à quel point il joue bien dans un Suns qui, pour l’instant, a tout ce que Paul demande pour continuer au-delà de l’été prochain. En fait, le meneur a poussé en Arizona et n’était pas aussi enthousiaste à l’idée de jouer des prétendants de l’Est comme les Sixers et les Bucks. Le truc des Suns sentait bon pour lui et, pour l’instant, il semble que ses instincts avaient raison.

Paul, qui a été accusé d’avoir influencé les changements dans la convention collective (en tant que visage du syndicat) pour pouvoir frapper le coup de cette dernière super prolongation, Il a fini par mettre un équipement pas tout à fait attendu dans cette partie de sa carrière, ce qui fait de lui l’un des grands réalisateurs de jeux de tous les temps..

Une promesse qui était déjà bien réelle pour ceux qui l’ont vu jouer à Wake Forest, dans la légendaire guerre des universités en Caroline du Nord (les batailles de Tobacco Road et ACC), l’état dans lequel il a grandi et est devenu All American à West Forsyth. High School, où au cours de sa dernière année, il a récolté en moyenne 30,8 points, 9,5 rebonds et 6 interceptions. Et il a signé un match de 61 points en hommage à son grand-père, qui avait été assassiné alors qu’il avait 61 ans. peu avant et qu’il a toujours considéré comme une figure essentielle de sa vie. Paul, qui a pensé mettre le basket de côté quand il a reçu ce coup, a conçu l’hommage, a atteint 61 dans une action 2+1, a raté le lancer-franc supplémentaire volontairement pour ne pas en abuser et est allé sur le banc pour pleurer dans les bras de son père, sans intérêt (il avait du temps à perdre) pour battre le record d’État (66 points). A l’époque c’était déjà CP3, le surnom qu’on lui a donné dans sa famille parce qu’il partageait des initiales avec son père et son frère aîné. Plus tard, il est devenu bien plus qu’une base, le Point God (jeu de mots avec dieu et base, dieu et meneur de jeu). L’un des plus grands joueurs de tous les temps.