Le point sur la blessure de Fernando Tatis Jr. révélé

Les Padres de San Diego a révélé une mise à jour sur la blessure qu’il avait Fernando Tatis Jr. dans son plus récent match du MLB.

Par le jeu de Padres de San Diego et les Rockies du Colorado, Tatis Jr. voulait profiter d’un oubli du joueur de troisième but pour se faufiler dans le troisième but avec un balayage brillant.

Ce balayage s’est avéré être le résultat d’une blessure à l’épaule gauche, dont il souffre depuis plusieurs mois cette saison.

Cependant, le leader Jay Singler de la Padres de San Diego il a dit des heures plus tard Fernando Tatis Jr. vous pourrez beaucoup mieux bouger votre épaule. De plus, il a ajouté qu’ils vont le réévaluer à nouveau ce samedi pour voir ce que c’est.

Rapporte @dennistlin que le manager des San Diego Padres, Jayce Tingler, a déclaré que Fernando Tatis Jr. s’est à nouveau partiellement luxé l’épaule. Quelques heures plus tard, l’amplitude de mouvement et la force de Tatis sont « bien meilleures », mais les Padres devront réévaluer demain. pic.twitter.com/bndbAI3w6q – Héctor Gómez (@ hgomez27) 31 juillet 2021

Fernando Tatis Jr. Il est un candidat fidèle pour le MVP de la Ligue nationale. Il frappe 291 cette saison avec 31 circuits, 70 points produits et 23 buts volés. Il ne fait aucun doute qu’il connaît la meilleure saison de sa carrière, puisqu’en 2020, il n’y a eu que 60 matchs, mais on ne peut pas lui en vouloir.