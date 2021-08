Le point sur la santé d’Alexandre Loukachenko : le président biélorusse chancelle après la conférence | Monde | Nouvelles

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on pouvait voir M. Loukachenko avoir l’air plus mal en point alors qu’il se levait de son siège pour quitter la scène. La vidéo, qui a été filmée par un membre du public en liesse, pourrait faire la lumière sur la santé du dirigeant biélorusse alors que les caméras officielles enregistrant le discours coupaient alors qu’il terminait son discours annuel marathon et traversait la scène en se débattant. On ne sait pas pourquoi le dictateur biélorusse est apparu malade.

Les images ont été partagées par le journaliste d’opposition biélorusse Tadeusz Giczan sur Twitter.

Il a partagé la vidéo en commentant : “Regardez l’état de Lukashenko alors qu’il quittait sa conférence de presse d’hier.”

Certains se sont tournés vers Twitter pour spéculer sur la vidéo.

Une personne qui a vu les images a tweeté à quoi il ressemblait « Eltsine-y » en référence à l’ancien président de l’Union soviétique ivre.

Alors qu’un autre a tweeté: “Juste une supposition, mais ressemble beaucoup à un nerf de jambe pincé dans le bas de la colonne vertébrale – à cause d’une dégénérescence liée à l’âge.”

Un troisième a écrit : « Quand ta jambe s’endort après huit heures d’assise !

La vidéo est apparue à la suite du discours annuel furieux de M. Loukachenko à sa nation, où il s’en est pris au Royaume-Uni pour les nouvelles sanctions économiques imposées à la Biélorussie à la suite d’une série d’incidents internationaux.

Alors que la sprinteuse biélorusse Krystsina Tsimanouskaya a refusé d’embarquer sur un vol de retour après avoir affirmé avoir été emmenée à l’aéroport contre son gré par des responsables biélorusses. Elle a depuis demandé l’asile en Pologne.

Cela survient alors que la Grande-Bretagne a imposé lundi des sanctions sur les exportations biélorusses de potasse et de produits pétroliers dans le but de faire pression sur le président Loukachenko.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré : « Ces sanctions démontrent que le Royaume-Uni n’acceptera pas les actions de Loukachenko depuis les élections frauduleuses.

« Le régime Loukachenko continue d’écraser la démocratie et de violer les droits humains en Biélorussie.

“Les produits des industries d’État de Loukachenko ne seront pas vendus au Royaume-Uni et nos sociétés aérospatiales ne toucheront pas à sa flotte d’avions de luxe.”