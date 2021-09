Le pointage de Williams “me remplit de fierté”

in

N’ayant pas marqué de points depuis plus de deux ans avec Williams, George Russell affirme que l’équipe peut désormais profiter des opportunités après avoir pris la neuvième place du Grand Prix d’Italie.

Williams est actuellement huitième au championnat du monde des constructeurs, avec 22 points. Après n’avoir marqué qu’un seul point en 2019 et aucun en 2020, cela dépasse désormais le nombre de leurs trois saisons précédentes.

Russell, qui a terminé neuvième pour marquer deux points au Grand Prix d’Italie, a déclaré qu’il pensait que l’équipe avait enfin trouvé des moyens de saisir les opportunités de points, même sans améliorer le rythme.

“Je pense que c’est ce que l’équipe fait incroyablement bien, tirer le meilleur parti des mésaventures des autres, stratégiquement et en tirer parti”, a déclaré Russell. « Parce que nous savons où est le rythme de la voiture, mais nous nous sommes maintenant retrouvés à trois courses dans les points, probablement sans le rythme pour le faire.

“En tant qu’équipe, nous avons définitivement fait quelque chose de bien et cela me remplit de fierté de continuer à rapporter ces résultats à la maison.”

Il a déclaré que le week-end de percée de l’équipe au Grand Prix de Hongrie avait mis en branle leur course actuelle. «Après avoir marqué ces premiers points à Budapest, c’est presque un soulagement pour tout le monde et maintenant tout le monde peut sortir, semaine après semaine et essayer de maximiser le package.

« Peut-être lancez-vous légèrement les dés et essayez quelques nouvelles choses pour essayer de trouver plus de performances et obtenir un meilleur résultat. Alors continuez à venir.

«Je pense que nous ne faisons que faire des choses en ce moment et tout le monde a confiance. Semaine après semaine, nous venons d’avoir cet élan. Donc, oui, vraiment heureux que nous soyons dans ce voyage en ce moment.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Italie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :