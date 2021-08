Le Poirier vs Dan Hooker de l’UFC arrive

in

La plateforme DAZN diffusera en direct la carte principale de ‘UFC Fight Night t’ tôt le matin du samedi au dimanche 28 juin (02h00) avec commentaires et analyses en espagnol. De plus, dès le 11 juillet, DAZN pourra suivre les meilleurs combats de ‘L’île de combat’, la nouvelle série d’événements UFC se déroulant au île de Yas, dans Abou dhabi, avec la présence de certains des combattants les plus marquants du circuit.

‘UFC Fight Night : Poirier vs. Pute’ aura lieu dans le UFC APEX Las Vegas, et permettra aux utilisateurs de DAZN de vibrer avec le combat vedette de la nuit entre Dustin Poirier, ‘Le Diamant’ (25-6-0), ancien champion par intérim des poids légers, et Dan Hooker, ‘Le Hooker’ (21-8-0), cinquième du classement.

Le combattant de Louisiane, actuellement numéro trois sur la liste des poids légers, cherchera à gagner à nouveau pour se présenter comme candidat au titre qu’il jouera bientôt Khabib Nurmagomedov Oui Justin Gaethje. De son côté, le Néo-Zélandais cherchera à prolonger sa séquence de trois victoires consécutives.

La carte principale de ‘UFC Fight Night‘à diffuser sur DAZN est :

Dustin Poirier c. Dan talonneur

Mike Perry contre Mickey fiel

Brendan Allen contre Kyle Daukaus

Gian Villante contre Maurice Greene

Sean Woodson contre Julien Erosa