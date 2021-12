Le poisson d’avril du 28 avril dans le sport

28/12/2021 à 11:06 CET

Marc del rio

le 28 décembre C’est un jour où vous devez lire les informations deux fois pour confirmer qu’elles sont réelles. Celui avec Saints innocents C’est l’un de ces jours spéciaux marqués sur le calendrier dans lequel les nouvelles les plus improbables peuvent se réaliser, bien que plus tard, une fois connus qu’ils sont de la pure fiction, ils peuvent susciter de la colère ou de la déception.

Quelque chose qui aurait pu arriver en tout début de matinée avec les utilisateurs de ‘Biwenger’, le jeu mythique dans lequel les joueurs marquent des points en fonction de leurs performances lors du match du week-end. Les utilisateurs explorent activement le marché pour renforcer leurs modèles, et à l’occasion du 28-D, ce matin Ils ont pu retrouver Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Leo Messi pour faire évoluer leurs équipes. Quelque chose que lorsqu’ils ont essayé de le faire, un message avec le texte « innocent, innocent » est apparu. Ces trois footballeurs n’étaient pas les seuls « transferts » disponibles, puisque les utilisateurs pouvaient également enchérir sur des personnages de « Le cambriolage de l’argent » ou de ‘Le jeu du calmar’.

Gerard Piqué achète une radio pour écouter Shakira 24h/24

Le poisson d’avril a également présenté le Barça lui-même ou des joueurs de l’équipe première. C’est le cas de Gerard pique, dont on sait que a acheté la radio ‘Rac105’ pour pouvoir écouter Shakira 24h/24, tel que rapporté par la chaîne elle-même dans un communiqué. À partir du 1er janvier, le programme proposera des chansons de l’artiste colombienne, devenant ainsi la première chanteuse à avoir une radio qui lui soit exclusivement consacrée. De plus, l’acquisition de la radio signifiera le débarquement dans la station catalane de Ibai Llanos, qui fera un programme de nuit avec le défenseur central du Barça, et Javier Cardenas, qui reprendra le programme du week-end pour y mettre les chansons que l’auditeur veut.

Cristiano Ronaldo s’offre au Barça

De son côté, ‘Mundo Deportivo’ a décidé de miser sur l’offre d’un joueur de rejoindre le club du Barça. Il s’agit de Cristiano Ronaldo, qui serait prêt à rejoindre le Barça sur ce marché des transferts. L’information parle du lien entre J’ai martelé et Xavi de sorte que le contact avec l’attaquant portugais a eu lieu, ainsi que le bonne relation entre Jorge Mendes et Joan Laporta et Mateu Alemany pour accélérer les négociations.

Il vivrait dans la maison de Messi et deviendrait « CR17 »

L’actualité va plus loin et contribue même à ce qu’elle serait La nouvelle maison de Cristiano Ronaldo à Barcelone, ni plus ni moins que la maison d’un Leo Messi qu’il a accepté de le lui louer à condition qu’il ne prenne aucune de ses sept boules d’or. Sur le numéro portugais, le journal a révélé que Il faudra le 17 que Luuk de Jong quittera, devenant ‘CR17’.

L’imagination ne s’arrête pas une année de plus, et l’ingéniosité pour essayer de trouver des nouvelles que les gens peuvent croquer est toujours active un 28 décembre de plus.