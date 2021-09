le poisson devient petit

09/05/2021 à 08:04 CEST

Le changement climatique pourrait être sur le point de laisser certains prédateurs arctiques, comme les phoques, survivre à la « malbouffe », en raison de la rareté des poissons qui composent leur alimentation. Ceci est confirmé par une étude publiée récemment par l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

L’étude a révélé que les changements dans la composition et la distribution des différentes espèces de poissons, et leur propre taille, dans la baie d’Hudson (Canada) commenceront à s’accélérer en seulement quatre ans, 2025. Par la suite, ces changements deviendront progressivement plus perceptibles, à moins que des mesures drastiques ne soient prises pour réduire les émissions de carbone.

À l’aide de modèles informatiques, les chercheurs ont spécifiquement examiné comment ces changements affecteront la nourriture des phoques annelés, un prédateur marin arctique courant.

«Nous avons découvert qu’à la fin du siècle, la grosse morue arctique grasse peut décliner considérablement en termes de quantité et de distribution. Au lieu de cela, les petits poissons, tels que le capelan et le harpon, peuvent devenir beaucoup plus répandus », a déclaré Katie Florko de l’Institut des océans et des pêches (IOF) et auteur principal de l’étude. “Le nombre de poissons et la biomasse augmenteront, tout comme la diversité des poissons, mais ils seront de plus petite taille.”

Ce régime alimentaire en baisse peut laisser les phoques annelés, et potentiellement d’autres prédateurs marins de l’Arctique, avec moins de nourriture et d’énergie.

« Chercher de la nourriture demande de l’énergie. Cela signifie-t-il que les phoques devront dépenser plus d’énergie pour obtenir plus de ces petits poissons avec la même quantité d’énergie que pour attraper un poisson plus gros ? », a demandé Florko.

“C’est un peu comme voir comment les hamburgers dans les fast-foods semblent devenir de plus en plus petits chaque année, nous en donnant de moins en moins pour notre argent”, a-t-il ajouté.

À mesure que les eaux arctiques se réchauffent, la morue polaire vivant sous la banquise se déplacera vers le nord ou deviendra moins abondante.

Mais les espèces moins sensibles à la chaleur, comme le capelan et le harpon, deviendront plus répandues dans la région sud de la baie d’Hudson et élargiront leur aire de répartition en se déplaçant plus au nord.

De plus, si l’atmosphère continue d’être polluée par des gaz à effet de serre, toutes les variétés de poissons analysées par l’étude seront réduites en taille: entre 18 % et 35 % pour la morue polaire et entre 45 % et 82 % pour le sapon du Pacifique.

Florko a noté que les bélugas pourraient bénéficier de ces changements dans le réseau alimentaire arctique, car les capelans sont un aliment de base de leur alimentation en été, bien qu’à l’automne, ils dépendent de la morue arctique pour stocker la graisse corporelle, de sorte que les implications pourraient être complexes.

De plus, les personnes qui dépendent de la consommation de phoques dans le cadre de leur alimentation finiront par consommer moins de polluants, car les petits poissons qui deviendront l’aliment de base des phoques se trouvent tout au long du réseau trophique et n’accumulent pas autant de polluants.

Malgré ces avantages potentiels, il est urgent d’évoluer vers un scénario à faibles émissions, selon les auteurs de l’étude.

“Nous n’avons jamais vu un changement aussi drastique aussi vite”a déclaré Travis Tai, co-auteur de l’étude.

« Nous lançons les dés et nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Lorsque nous avons des changements dramatiques dans les structures du réseau trophique, nous pouvons nous attendre à des transformations majeures, non seulement dans la façon dont des espèces comme les phoques annelés utilisent les océans, mais aussi dans la façon dont les gens utilisent les océans », a-t-il expliqué.

L’étude « Prédire comment le changement climatique menace la base de proies des prédateurs marins de l’Arctique » a été publiée dans la revue Ecology Letters.

Etude de référence : DOI : 10.1111 / ELE.13866

Cela peut vous intéresser : Vers un pôle Nord sans glace ?