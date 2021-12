Le pol de New York qui veut financer la police aura des détails de sécurité NYPD

Le nouveau contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, disposera d’un détail de sécurité du NYPD même s’il préconise de financer la police, selon un rapport.

Après que des manifestations ont éclaté dans tout le comté à propos du meurtre de George Floyd par un flic de Minneapolis, Lander a écrit une lettre ouverte à ses électeurs en juin 2020, intitulée « Mon engagement à financer le NYPD », a rapporté le New York Post. La note appelait à réduire le budget du ministère d’un milliard de dollars.

Brad Lander s’exprime lors d’une interview à New York le mardi 19 octobre 2021. Lander est un homme politique progressiste et a été décrit comme « l’un des hommes politiques les plus à gauche de la ville » par Politico. Photographe : Christopher Goodney/Bloomberg via . (Christopher Goodney/Bloomberg via .)

Lander a fait l’éloge de Minneapolis après que son conseil municipal a voté pour remplacer le département de police par le « Département de la sécurité publique ». Les électeurs ont ensuite rejeté la proposition controversée.

Lander, un conseiller démocrate sortant de Brooklyn, a déclaré en juin qu’il était préoccupé par le fait que le projet de loi sur les dépenses annuelles de la ville augmentait le budget du NYPD de près de 200 millions de dollars et augmentait le nombre de policiers et d’agents de correction.

« Tous les quartiers ont besoin et méritent d’être sûrs, et nous devons faire face à des niveaux croissants de violence armée », a-t-il déclaré, selon le journal local. « Mais NYC a déjà plus de policiers par habitant que presque toutes les grandes villes américaines. »

Il a ajouté que le financement devrait être dirigé vers les services sociaux.

NEW YORK, NY – 24 OCTOBRE : le candidat à la mairie de New York Eric Adams et l’avocat public Jumaane Williams assistent à un rassemblement du Parti démocrate « Get Out the Vote » neuf jours avant les élections à New York le 24 octobre 2021 dans le quartier de l’Upper West Side de Manhattan, New York. (Photo d’Andrew Lichtenstein/Corbis via .) » (Andrew Lichtenstein/Corbis via .)

Lander n’est pas le seul politicien « Defund the NYPD » qui bénéficie d’un service de sécurité policière. L’avocat public Jumaane Williams, un autre démocrate de Brooklyn, bénéficie de la sécurité de la police et vit sur une base militaire, le quartier le plus sûr de la ville.

Un porte-parole de Landers a défendu les détails de sécurité dont il disposera lorsqu’il commencera son mandat de contrôleur.

« Il n’y a pas de contradiction entre croire qu’une partie de notre budget de sécurité publique serait mieux dépensé en logements supervisés, services de santé mentale et programmes de justice réparatrice – et suivre le protocole de longue date du NYPD concernant la sécurité des élus », a déclaré la porte-parole Naomi Dann au journal.

Dann a refusé de commenter Fox News.