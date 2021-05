“Le pole 100 est aussi excitant que le premier”

08/05/2021 à 17:48 CEST

Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé une centième pole historique en Formule et l’a fait sur une étape, le Circuit de Barcelone, dans laquelle il a remporté cinq fois, les quatre dernières d’affilée. Le Britannique, interviewé dès sa sortie de sa Mercedes par son ancien coéquipier Pedro de la Rosa, désormais commentateur, a reconnu, excité, que «cette pole me rend aussi excité que le premier».

“Qui nous a dit quand nous avons rejoint Mercedes en 2012 qu’aujourd’hui nous ferions la 100e pole position, je me souviendrai toujours de ce tour le plus rapide”, a-t-il déclaré. Lewis souriant et conscient que sa marque est une étape sans précédent en F1. À 36 ans, le septuple champion se sent rassasié.

“Nous avons eu quelques problèmes ce week-end, nous avons fait des changements et j’avais hâte de savoir comment fonctionnait la voiture en qualifications. Je pensais que les changements étaient faux, donc au début j’étais en retard. Mais je me suis calmé et tout a fini par fonctionner. très bien. “, a expliqué.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Hamilton Il a également évoqué la petite différence avec son principal rival au championnat et pour la course de ce dimanche, le Néerlandais Max verstappen (Red Bull), qui est resté à seulement 36 millièmes: “Nous sommes dans très peu de différence et le résultat dépend beaucoup des hommes et des femmes qui travaillent pour améliorer la voiture.”