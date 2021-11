le policier a frappé le prisonnier partout, l’a assommé puis est allé le gaspiller

Il n’y avait pas de parité dans l’un des combats les plus excentriques qui se sont déroulés sur le sol argentin. A Morón, Province de Buenos Aires, et sous l’organisation de Chino Maidana Promociones, Un policier de Buenos Aires a battu un prisonnier d’une peine ferme par KO lors du premier assaut, parti samedi soir pour se battre.

Julián Gómez, membre actif des forces de police, a battu Martín Jara de tous côtés, qui purge une peine de 10 ans de prison pour vols répétés aggravés par l’usage d’une arme à feu. A tel point qu’en moins de 10 secondes le condamné était déjà tombé à terre.

Voyant que son rival était faible, Gómez est sorti pour lancer des combinaisons et, grâce à son centre droit, a réussi à connecter deux fois Jara en puissance, qui s’est retrouvé contre les cordes. L’arbitre du combat, dans une mesure tout à fait sensée et correcte, a arrêté le combat lorsqu’elle n’a plus vu de réponse.

Gómez célèbre son triomphe sur Jara.

Là, l’officier est allé chercher un Jara qui était déjà pratiquement inconscient au sol et a commencé à le dépenser mal. Puis il expliqua ce qui s’était passé : « C’est un moment de fièvre, il m’avait fait un geste que je n’ai pas aimé. Je suis un gentleman et je m’excuse, il s’est aussi excusé pour le geste ». Pour être juste, il s’est ensuite approché et l’a soulevé sur une civière, lui faisant un câlin qui a condamné la réconciliation sur le ring. « Merci à la Police, à toute la force et merci aux gens au travail », a-t-il clôturé.

Après l’altercation, ils se sont tous deux excusés.

Le concours a été convenu en poids moyen et quatre tours, mais cela n’était pas nécessaire car Gómez était absolument supérieur et n’a pas donné une chance à Jara, que le ministère de la Justice va maintenant renvoyer en prison.

