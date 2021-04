“ Le politique Fernando Alonso veut toute l’attention pour lui-même ”

Jarno Trulli a évoqué les «jeux d’esprit» de son ancien coéquipier de Renault Fernando Alonso, qui «veut toute l’attention pour lui».

Le duo a tous deux conduit pour Renault en 2003-04, les deux premières années d’Alonso avec l’équipe et avant de remporter le championnat du monde pour eux au cours des deux saisons suivantes.

À l’époque, avec sept ans entre les deux, ils étaient à différents stades de leur carrière, Trulli ayant eu six campagnes précédentes derrière lui lorsque Alonso a été promu pilote d’essai de Renault.

Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, l’Espagnol a une dernière chance en Formule 1 avec l’équipe Alpine rebaptisée Renault.

Alonso est bien connu pour n’être pas le collègue le plus facile à travailler, en raison des exigences qu’il fait à une équipe, et Trulli a évoqué la «politique» qui s’est ensuivie autour du pilote maintenant âgé de 39 ans pendant leur temps ensemble.

Interrogé lors du podcast Beyond The Grid si Alonso était enclin à jouer à des jeux d’esprit hors de la voiture, Trulli, dont la seule victoire en F1 a été remportée pour Renault au Grand Prix de Monaco 2004, a déclaré: «Oui, bien sûr. Fernando est ce genre de pilote.

«Surtout quand il grandissait et se confiait de plus en plus en lui-même quand il pensait pouvoir avoir un avantage sur moi-même ou sur n’importe quel autre coéquipier.

«Oui, Fernando fait partie de ces pilotes qui jouent à des jeux d’esprit et [are] politique dans l’équipe.

«C’est un pilote qui veut être au sommet de l’équipe et numéro un, donc je ne lui en veux pas. J’ai toujours préféré faire mes preuves avec des résultats plutôt que de la politique. C’était l’une de mes erreurs.

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de Formule 1

Interrogé sur ce qu’il ferait, l’Italien de 46 ans a déclaré: «Rien de vraiment spécial, mais bien sûr, il a toujours essayé de tirer le meilleur parti de l’équipe et de faire de la politique au sein de l’équipe pour lui-même.

«Il a toujours essayé de centrer l’attention sur lui-même, et il faut de toute façon s’attendre à cela d’un pilote de haut niveau, car un pilote de haut niveau pense toujours qu’il est le meilleur. Il veut obtenir le meilleur et veut toute l’attention pour lui-même.

Trulli reste cependant en bons termes avec Alonso et pense que son retour en F1 après deux ans d’absence dépendra davantage d’Alpine en lui donnant une voiture forte que ses propres capacités.

«Je dois admettre que j’ai toujours eu de très bons coéquipiers – Jenson Button, Fernando, [Heinz-Harald] Frentzen, Olivier Panis », a-t-il ajouté. «Bien sûr, Fernando avait quelque chose de plus spécial que les autres.

«Il n’est pas juste de dire qu’il était meilleur que les autres, mais de Fernando vous pouvez toujours vous attendre à quelque chose de spécial. Ce fut un plaisir pour moi de conduire et de travailler avec lui. C’est toujours drôle pour moi de le voir en Formule 1 cette année, mais il était certainement l’un des meilleurs et il l’a prouvé.

«Je parlais avec Fernando récemment. Je l’ai vu il y a un an et demi à deux mois, nous nous sommes rencontrés à Barcelone parce que nous faisions des tests avec mon fils. Nous avons passé une demi-heure à discuter et il est toujours passionné par ce qu’il fait.

«Fernando a toujours hâte de conduire. Il n’a rien d’autre en tête que de conduire. Je ne peux pas le voir échouer dans ce qu’il va faire.

«Le grand point d’interrogation n’est probablement pas à quel point Fernando sera bon. Le vrai point d’interrogation est de savoir quelle sera la qualité de sa voiture, afin de mettre Fernando en position de se battre pour le sommet parce que j’ai très peu de doutes sur Fernando car je le vois toujours extrêmement motivé.

«Croisons les doigts et espérons que Renault pourra livrer une voiture assez bonne pour donner à Fernando la chance de participer aux courses de Grand Prix en 2021.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook