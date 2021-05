Le polygone de solution de mise à l’échelle de couche 2 (MATIC) voit presque B dans TVL alors que QuickSwap gagne en traction

Ethereum (ETH)

Le polygone de solution de mise à l’échelle Ethereum de couche 2 (MATIC) voit une valeur de près de 4 milliards de dollars verrouillée alors que QuickSwap gagne en traction

L’utilisation croissante d’Ethereum, entraînant des frais extrêmement élevés sur le réseau, a permis à BSC et à Solana (SOL) de gagner du terrain. Mais ce ne sont pas seulement les chaînes de couche 1 qui gagnent en popularité, mais les solutions de couche 2 sont tout aussi utilisées.

Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic, est l’un de ces projets qui travaille à transformer Ethereum (ETH) en un écosystème multi-chaînes avec des chaînes de couche 2 sécurisées et des chaînes autonomes. ETH 11,46% Ethereum / USD ETH USD $ 3,259,47

Actuellement, la chaîne latérale a une valeur de 3,88 milliards de dollars, la plus élevée de toutes les autres chaînes secondaires. Le prochain en ligne est ZKSwap, avec une valeur de moins de 600 millions de dollars verrouillée. Sidechain xDAi a moins de 200 millions de dollars, tandis que l’Optimisme a un peu moins de 100 millions de dollars verrouillés dessus.

La sidechain Proof of Stake de Polygon voit également une augmentation significative de son volume de transactions, à tel point qu’elle dépasse le nombre de transactions d’Ethereum de près de 20%.

«Polygon effectue actuellement ~ 1 million de messages par jour et a intégré de nombreux projets de premier ordre DeFi, y compris AaveAave, qui a> 2 milliards de dollars de liquidités là-bas – réfutant le récit« Ethereum ne peut pas évoluer »», a noté Spencer Noon, associé général chez Variant .

Comparé aux 150 millions d’adresses uniques d’Ethereum et aux 61 millions de BSC, Polygon ne compte encore qu’environ 400000 adresses uniques. Et les 3 principales adresses ont envoyé 573 000 transactions la semaine dernière, les transactions d’arbitrage en constituant une grande majorité, selon Nansen. De plus, seulement 25% de toutes les adresses Polygon ont déjà envoyé des transactions sur Ethereum.

L’une des principales raisons de la croissance des transactions peut être attribuée à son DEX Quickswap natif, qui représente la moitié de ces transactions.

Une forte augmentation a été observée à la fin du mois dernier, avec jusqu’à 260 millions de dollars en volume et plus d’un demi-milliard de dollars en liquidités sur QuickSwap.

En raison de cette croissance, les jetons profitent également d’une tendance haussière. Quick se négocie actuellement à 1053 $, près de son sommet historique de 1590 $ atteint vendredi, présentant un gain de 500% la semaine dernière.

Le même jour, Matic a atteint un nouvel ATH de 0,937 $. Actuellement, à 0,8118 $, MATIC est en hausse de 0,3 $ au début du mois dernier et de 0,0176 $ au début de l’année.

