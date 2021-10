Le pompier Blastoise est maintenant une chose grâce à Pokémon Unite

Pokémon Unite continue de proposer des variations fantastiques et dignes d’un meme du célèbre casting de personnages de la série, offrant cette fois le cadeau de Firefighter Blastoise au monde.

C’est vrai, une nouvelle pièce Holowear a été ajoutée au jeu et est maintenant disponible à l’achat ; techniquement appelée « Firefighter Style », la tenue peut être la vôtre (enfin, celle de Blastoise) pour 1 200 gemmes. Il arrive avec de nouveaux articles de mode supplémentaires, également disponibles à l’achat dans la boutique en jeu.

Bien sûr, les fans inconditionnels de Pokémon se souviendront sans aucun doute de la Squirtle Squad, un groupe effronté mais merveilleux de Squirtle de lutte contre les incendies qui a fait des ravages dans les premiers épisodes de l’anime officiel Pokémon. Le chef intrépide de la Squirtle Squad aurait dû grandir un jour, alors nous allons continuer et prétendre que Ash’s Squirtle et Unite’s Blastoise sont une seule et même chose.

Vous vous souvenez de ces petits coquins ?

Pokémon Unite a été assez occupé depuis son lancement initial sur Switch, le jeu étant désormais disponible sur mobile et ajoutant divers Pokémon comme Sylveon, Mamoswine et Blastoise, bien sûr.

Avez-vous joué le jeu? Comment vas-tu ? Nous aimerions tout savoir dans les commentaires ci-dessous.