Le ‘Ponfe’ examine le high de l’Espanyol

01/03/2022 à 21h00 CET

La victoire de l’Espanyol à Mestalla contre Valence est tombée comme une pluie en mai. Dans l’un des domaines les plus compliqués de la Liga, l’équipe de Vicente Moreno a fait ressortir son propre amour, le personnage gagnant qui est toujours vu dans le stade RCDE pour remporter la première victoire loin du fief de Cornellà en compétition de championnat. En Copa del Rey, ils savaient déjà ce que c’était que de gagner à domicile, bien que toujours en sueur.

Les matchs des Bleu et Blanc n’ont pas été faciles du tout. L’équipe bleu et blanc n’a gagné avec autorité ni Solares au premier tour (2-3) ni Cristo Atlético au second (1-2).

Le rival connu ‘Ponfe’

Le vestiaire ‘Perico’, en ce sens, se méfie de la différence de catégorie et s’attend à un match difficile contre ‘Ponfe’. Les précédents entre les deux groupes dessinent un scénario favorable pour l’Espanyol. Les deux équipes se sont rencontrées l’année dernière, dans LaLiga SmartBank, et les ‘perruches’ ont gagné à la fois à domicile (2-0) et à l’extérieur (1-4).

L’Espanyol s’accroche aux statistiques et à la croissance de l’équipe tout au long de la saison pour garder vivante l’illusion de se battre pour un tournoi qu’ils ont déjà remporté en 1929, 1940, 2000 et 2006. Une nouvelle année commence à El Toralín contre un Ponferradina qui est pas exactement à son meilleur après avoir ajouté trois jours de suite sans gagner. En Coupe, ils ont éliminé Cacereño et Ibiza. Ils se battent pour le « play-off » en deuxième division, mais comme le dit le proverbe, la Coupe est cool.

Raúl de Tomás et Diego López entrent dans leur première liste en Copa del Rey

Vicente Moreno voulait retrouver la santé et ne risquait pas de laisser l’attaquant à domicile comme il l’avait fait lors des deux autres éliminatoires. Diego López entre également avant la perte de Joan García, jusqu’à présent le gardien de la Coupe. David López, Vadillo, Joan García et Yangel sont toujours bas et Morlanes n’a pas participé à l’appel.

APPEL | La liste pour la finale de la Coupe ! #RCDE | #PonferradinaEspanyol pic.twitter.com/YFk8h3bPWD – RCD Espanyol de Barcelone (@RCDEspanyol) 3 janvier 2022

Compositions probables :

Ponferradina: Sergi Puig; Iván Rodríguez, Pascanu, Amo, Pujol; Saverio, Paul Anton, Cristian, José Naranjo; Edu Espiau et Youri.

Espagnol: Oier; Miguelón, Calero, Cabrera, Didac; Fran Mérida, Keidi Bare; Wu Lei, Melendo, Embarba et Loren Morón

Heure: 21.00h.

Stade: El Toralin.