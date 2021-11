Le pont de 20 milliards de livres sterling de Boris Johnson sur la mer d’Irlande entre la Grande-Bretagne et NI mis au rebut – « Très difficile » | Royaume-Uni | Nouvelles

Sir Peter Hendy, président de Network Rail, a été chargé par le Premier ministre en juin 2020 de mener une « révision de la connectivité de l’Union » plus large afin d’évaluer les améliorations apportées aux liaisons de transport entre l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. En septembre dernier, M. Johnson a demandé aux fonctionnaires d’envisager la construction d’un pont de 21 milles entre l’Irlande du Nord et le continent britannique, pour un coût estimé à 20 milliards de livres sterling.

Un éventuel pont ou tunnel entre Portpatrick en Écosse et Larne en Irlande du Nord a été inclus dans l’examen global, mais devrait être officiellement abandonné dans les semaines à venir, car l’étude sera rendue publique.

Une source gouvernementale a déclaré au Telegraph : « Hendy a examiné si cela est abordable et pratique et il conclut que ce serait techniquement très difficile pour le moment.

« Cela ne veut pas dire que cela ne deviendra pas viable à un moment donné dans le futur, mais pour le moment, ce serait très, très difficile et coûteux. »

Des difficultés naturelles rendraient le projet impossible car l’eau du canal nord de la mer d’Irlande est trop profonde.

L’eau coule à plus de 1 000 pieds de profondeur par endroits, ce qui signifie que certaines des plus grandes tours de support jamais construites auraient été nécessaires.

Les risques d’explosion des fonds marins ont également été pris en considération car la zone a été utilisée comme dépotoir de munitions en mer pendant la Seconde Guerre mondiale.

De forts coups de vent dans la région auraient également fermé un pont de franchissement jusqu’à 100 jours par an pour des raisons de sécurité.

En 2020, Sir Peter a déclaré dans un communiqué : « Si vous regardez la distance entre l’Irlande du Nord et l’Écosse, ce n’est en fait pas plus loin que le tunnel sous la Manche.

« J’ai dit à Boris, je ne vais pas aller plus loin que de savoir si c’est faisable, combien de temps cela prendra et combien cela pourrait coûter. »

Suite à l’étude qui a révélé qu’un pont, un tunnel ou une liaison ferroviaire sous-marine ne serait pas réalisable, les recommandations de Sir Peter pour renforcer les connexions à travers l’Union devraient désormais se concentrer sur les liaisons routières et ferroviaires vers le Pays de Galles et l’Écosse.

En septembre 2021, le Premier ministre avait déclaré aux journalistes lors de son voyage aux États-Unis que les propositions de raccordement restaient « une ambition » mais n’étaient « pas les plus immédiates ».

Il a également déclaré que cela ne se produirait qu’après l’achèvement de la liaison ferroviaire HS2 qui a récemment été réduite.

Dominic Cummings, l’ancien conseiller principal numéro 10 de M. Johnson, a qualifié le plan de « tunnel le plus stupide du monde vers l’Irlande ».

Dans une interview à la BBC, M. Cummings a déclaré à propos du Premier ministre : « Il n’a pas de plan, il ne sait pas comment être Premier ministre et nous l’avons fait venir uniquement parce que nous devions résoudre un certain problème non parce qu’il était la bonne personne pour diriger le pays. »

« Vous savez que le seul programme du Premier ministre est d’acheter plus de trains, d’acheter plus de bus, d’avoir plus de vélos et de construire le tunnel le plus stupide du monde vers l’Irlande – c’est tout. »