Le pont improvisé de Mumbai Trans Harbor Link sera conservé pour observer les flamants roses

Le gouvernement du Maharashtra avait construit un pont temporaire de 5,6 km pour faciliter la construction du Mumbai Trans Harbor Link, mais a maintenant décidé de conserver le pont en permanence comme plate-forme pour permettre aux visiteurs de voir les oiseaux migrateurs et les flamants roses qui fréquentent la région. Le pont provisoire avait été construit pour faciliter la circulation fluide des machines et des hommes pour la poursuite des travaux sur la liaison portuaire.

Le commissaire de la Mumbai Metropolitan Regional Development Authority (MMRDA), SVR Srinivas, a déclaré que la démolition du pont temporaire aurait coûté au gouvernement une somme d’argent énorme et il a décidé de le conserver car il peut servir de bonne plate-forme pour observer les flamants roses. Des sources du MMRDA ont déclaré à l’Indian Express que la directive de conserver le pont d’accès temporaire était venue du ministre du Tourisme Aditya Thackeray.

L’endroit où le pont temporaire a été construit se trouve à proximité des vasières de Sewri qui sont régulièrement fréquentées par deux espèces de flamants roses, à savoir le flamant rose et le flamant rose. Les deux espèces de flamants roses fréquentent les zones humides de la ville de Mumbai entre novembre et mai.

Neenu Somraj, conservateur adjoint des forêts de la Mangrove Protection Cell, a déclaré à l’Indian Express qu’à part les flamants roses, de nombreuses autres espèces d’oiseaux fréquentent la région. Somraj a également déclaré qu’il avait également été observé que la construction du Trans Harbor Link n’avait pas perturbé le mouvement des flamants roses. Félicitant le gouvernement pour sa décision de conserver le pont, l’écologiste D Staline de l’ONG Vanashakti a déclaré à l’Indian Express que la décision permettra aux amoureux de la nature de se connecter avec la faune.

