Le pont subversif du Bop au Free Jazz

Vous n’avez pas à chercher plus loin que les titres des albums. Jackie McLean’s Un pas derrière, Grachan Moncur III Évolution, et Point of Departure d’Andrew Hill – le mouvement jazz du milieu des années 60 connu sous le nom de « The New Thing » visait à faire passer la musique à un niveau supérieur.

Entre les jours de déclin du bebop et la pleine floraison de jazz libre, un groupe astucieux d’artistes avant-gardistes a donné au jazz de nouvelles ailes. La méthode de vol était différente de celle à laquelle les fidèles étaient habitués, mais au milieu des années 60, le New Thing a fait pour le jazz ce que le cubisme avait fait pour l’art environ un demi-siècle plus tôt, offrant un tout nouveau mode d’expérience. En 1964, le saxophoniste Archie Shepp, un pilier du mouvement, a déclaré au magazine Downbeat : « La nouvelle musique remonte aux racines de ce qu’était le jazz à l’origine. C’est en quelque sorte une rébellion contre l’ultra sophistication du jazz.

Adopteurs précoces

Il y avait eu d’autres développements post-bop, du cool jazz au Third Stream, mais le New Thing a fait avancer le jazz comme rien ne l’avait fait depuis les années 40. Ses architectes étaient issus du milieu bop, mais dans les années 60, ils étaient prêts pour la prochaine étape. Les graines ont été semées au début de la décennie par des aberrants visionnaires comme Cecil Taylor, Sun Ra, Ornette Coleman, Lennie Tristano, Charles Mingus, Jimmy Giuffre, et surtout Jean Coltrane. Ils ont rassemblé des brins de sons orientaux et africains, des constructions classiques et des idées d’avant-garde, et les ont amenés au kiosque de jazz.

Cela n’a pas été facile avec les puristes au début. Même la bible du jazz, le magazine Downbeat, a lancé des termes comme « nihiliste » et « anti-jazz » chez Coltrane et Coleman. Mais au cours des années suivantes, les amateurs de jazz à l’esprit ouvert ont eu la chance d’avoir une récolte exceptionnelle d’albums qui ont joyeusement subverti les idées de la vieille école et emmené les innovations du début des années 60 à un autre endroit.

Comme une grande partie de l’histoire du jazz, il s’est principalement déroulé à New York. Si les principaux membres de l’équipage du New Thing n’étaient pas de là-bas, dans les années 60, ils y sont arrivés. Et une quantité écrasante de la musique a été livrée par Impulsion! et Blue Note Records. Un grand mérite revient à Bob Thiele, qui a pris les rênes du premier en 1961, et a donné à Coltrane – puis à sa suite – beaucoup de latitude, et a même adopté « New Thing » comme étiquette marketing.

Point de départ

Thiele avait déjà produit une série d’albums de Coltrane au moment où le saxophoniste à la recherche incessante a été rejoint par un effectif complet de camarades d’avant dans les racks de disques vers 1964, lorsque la New Thing a vraiment atteint son rythme. One Step Beyond de Jackie McLean a été l’un des premiers à sortir de la chute cette année-là.

L’homme d’Alto McLean était un poids lourd du hard-bop depuis les années 50, avec plus de 20 albums à son actif en 1964, mais Coltrane et sa compagnie ont aiguisé son appétit pour le changement. Il assouvit ce désir avec l’aide de joueurs qui deviendront les organes vitaux du mouvement, notamment le jeune vibraphone Bobby Hutcherson, le phénomène de la batterie pour adolescents Tony Williams (déjà un vétéran du groupe de Miles Davis) et le tromboniste Grachan Moncur III.

Moncur était l’ingrédient semi-secret qui a mis une grande partie du punch dans la sauce spéciale de la scène. Bien qu’il n’ait jamais atteint la même renommée que certains de ses pairs et que des problèmes de santé l’aient finalement fait disparaître des projecteurs, le tromboniste avait une vision aussi vitale que n’importe lequel de ses camarades de session. Il a écrit la part du lion des morceaux de One Step Beyond et de sa suite, Destination… Sortie, des changements d’accords fantasmagoriques d’un film noir à la tension d’arrêt/démarrage nerveux, Moncur était passé maître dans l’art de créer une ambiance exotique et décalée. « Si Moncur avait péri il y a 40 ans dans un accident de voiture, ou était devenu l’un des poètes drogués du jazz, il serait peut-être une légende aujourd’hui », déclarait Adam Shatz dans le New York Times en 2003.

Dans les formations sans piano des deux disques McLean, Hutcherson joue le rôle d’accord, ses harmonies tremblotantes et archaïques éloignent les choses de la convention bop. Ses solos agiles et serpentins tirent sur les fondations harmoniques pour juste la bonne quantité de friction.

Hutcherson, McLean et Williams apparaissent tous lors des débuts de Moncur en tant que leader, Evolution, sorti quelques mois plus tard. Le héros de la trompette hard-bop Lee Morgan a également rejoint l’équipe de New Thing – lui et McLean ont définitivement démystifié la maxime old dog/new tricks (malgré sa jeunesse, Morgan avait déjà fait plus d’une douzaine d’albums centrés sur le bop sous son propre nom) . L’évolution porte la cause plus loin que les disques de McLean, tordant les airs dans des formes alléchantes comme un fabricant d’animaux en ballon devenu fou. Des mélodies épineuses mais inspirées du blues et des changements d’accords de science-fiction soulignent l’influence de Moine Thélonious (un des premiers mentors de McLean) sur la nouvelle chose.

S’aventurer sur un terrain non cartographié

Cet été-là, Hutcherson et Williams sont tous deux sortis sur un album qui a fait plus pour planter le drapeau du nouveau son que presque n’importe quoi d’autre : Eric Dolphy’s Déjeuner. Le maître multi-anche Dolphy a commencé comme l’un des penseurs les plus originaux du bop, et il s’était déjà aventuré sur un terrain non cartographié, mais Out to Lunch était l’endroit où tout s’est réuni.

Avec le bassiste Richard Davis et un autre trompettiste de hard-bop poids lourd, Freddie Hubbard, complétant le line-up, Out to Lunch est une peinture de Picasso du jazz dans un miroir funhouse. Avec juste assez d’éléments traces de bebop et Hutcherson fournissant une superposition impressionniste, Dolphy et sa bande ont construit une vision du jazz intense mais invitante dans un univers alternatif, faisant savoir au monde dans son ensemble que la nouvelle chose était arrivée.

Dans son Encyclopédie biographique du jazz, le célèbre écrivain de jazz Leonard Feather a cité Mingus jaillissant de Dolphy : « Il connaissait ce niveau de langage auquel très peu de musiciens parviennent. Bien que l’album reste à jamais une étape importante, c’était le chant du cygne de Dolphy. Il est mort du diabète entre son enregistrement et sa sortie.

Le subtilement subversif d’Andrew Hill Jugement! est arrivé le mois suivant, avec Hutcherson, Davis et le doyen du tambour Elvin Jones. Sans aucun cor pour attirer l’attention, les concepts de piano capiteux de Hill conduisent le groupe dans un jeu d’ombres sonores, défini par un sentiment de quelque chose de sombre et de lourd qui se cache juste sous la surface.

En 1965, les amateurs de jazz aventureux secoués par le travail de Hutcherson avec Dolphy et Hill ont obtenu une explosion de mille watts de l’éclat du maillet non-conformiste lors de ses débuts en tant que chef d’orchestre, Composants. Rejoint par Hill et Davis, avec Joe Chambers aux commandes du tabouret de batterie et James Spaulding et Freddie Hubbard ajoutés respectivement aux anches et à la trompette, Hutcherson se révèle un poète à la fois des vibrations et du marimba. Un instant, il étrangle un vampire latin comme un homme mambo fou, et l’instant d’après, il laisse tomber joyeusement le bop d’un toit de grande hauteur et rassemble ses éclats comme un Dr Frankenstein branché pour ses propres fins passionnantes et transgressives.

L’influence de Coltrane et au-delà

Rien de tout cela n’aurait pu arriver si Coltrane n’avait pas pris un chalumeau à la convention du jazz depuis la fin des années 50, sautant plus tard dans le grand bain pour défier les notions traditionnelles de rythme et d’harmonie sur Impressions (’63) et Croissant. Le chef-d’œuvre de Trane, A Love Supreme, est arrivé en 1965. La suite de l’album utilise des structures ouvertes, des chants vocaux, du minimalisme, des changements dynamiques drastiques, un jeu modal et un thème spirituel global pour redéfinir les possibilités non seulement pour le jazz mais pour la musique elle-même. Il reste l’un des résidents les plus vénérés et les plus influents du canon du jazz et le nec plus ultra de l’ère New Thing. Dans une interview de 2017 pour The Sound of Vinyl, Henry Rollins a déclaré: « C’était un disque qui m’a fait comprendre la possibilité de la musique… chaque maison devrait venir avec ce disque. »

Coltrane avait pris le jeune ténor Archie Shepp sous son aile, qui a contribué aux sessions de l’album, bien qu’ils n’aient pas fait le montage final. Mais le LP Four for Trane de Shepp en 1964 avait déjà pris la place de son mentor dans la musique que même Coltrane n’avait envisagé. Avec une ligne de front comprenant deux des esprits les plus audacieux du mouvement, le tromboniste Roswell Rudd et le bugle Alan Shorter (le frère de la star du saxophone Wayne), Shepp déconstruit et reconstruit les compositions de Trane de la fin des années 50 dans un mode moderniste intelligent mais viscéral.

Le suivi de Shepp, Musique de feu, est une déclaration historique qui a souligné le lien croissant du jazz progressif avec l’activisme et la politique identitaire du mouvement Black Power. Le poème symphonique impressionniste «Malcolm, Malcolm – Semper Malcolm» se transforme même en poésie en prose avec une récitation d’un éloge funèbre pour Malcolm X, récemment assassiné.

Les groupes de Shepp et Coltrane ont partagé une scène au 1965 Festival de jazz de Newport, et les résultats résident sur Nouveau à Newport, l’un des albums live les plus puissants de la scène. Le quatuor classique de Trane avec McCoy Tyner, Jimmy Garrison et Elvin Jones a explosé dans tant de directions cette nuit de juillet, c’est un miracle que les pompiers n’aient pas été convoqués. Le groupe de Shepp avec Bobby Hutcherson, Joe Chambers et le bassiste Barre Phillips, se glisse alternativement tranquillement à travers des cavernes sombres et devient combustible lorsque le leader récite une poésie plus enflammée et socialement consciente.

Après que la Nouvelle Chose ait vigoureusement secoué la bouteille de soda, le jazz a explosé dans de multiples directions : le free jazz, la fusion et les abstractions de niveau supérieur de l’Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) basée autour de l’Art Ensemble of Chicago.

En 1986, avec deux décennies de recul, le journaliste musical respecté Robert Palmer a écrit dans le New York Times : « Le jazz d’avant-garde des années 1960, cet assaut initialement chaotique contre les notions traditionnelles d’harmonie, de rythme et de a maintenu le cap, parcouru la distance. Mais rien de tout cela n’aurait été possible si une coterie lâche d’aventuriers du jazz n’avait pas abandonné les vieilles habitudes pour la Nouvelle Chose.

