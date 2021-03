Le pool de minage Bitcoin de SBI Crypto devient public

SBI Crypto, la filiale minière du conglomérat financier japonais SBI Holdings, a ouvert son pool minier au grand public.

En tant que l’un des fruits d’un partenariat stratégique entre SBI et la société de technologie allemande Northern Data AG, le pool se classe désormais au 11e rang mondial, selon l’annonce de SBI le 19 mars. Il exploite trois actifs, Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH ) et Bitcoin SV (BSV), avec un revenu mesuré en dollars par térahash et par jour de 0,3897 USD, 0,3805 USD et 0,3519 USD respectivement.

Avant son partenariat avec Northern Data AG et l’opérateur de centre de données basé au Texas Whinstone US en février 2020, l’annonce de SBI résume les activités minières de la société à ce jour comme suit:

«SBI Crypto exploite lui-même des actifs numériques dans des fermes minières à l’étranger depuis août 2017 et continue d’étendre son échelle. La société utilisera sa puissance minière actuelle d’environ 1,1 EH / s pour soutenir et assurer la stabilité de la piscine. »

Le pool a été ouvert pour la première fois avec une version limitée plus tôt cette année et, à partir du 19 mars, les nouveaux utilisateurs peuvent demander un compte. D’ici avril, les inscriptions ouvertes sans demander de compte seront disponibles, avec des services en anglais, mandarin et japonais. Alors que SBI note que de nombreuses fonctionnalités de la piscine sont spécifiquement conçues pour une clientèle institutionnelle, les clients individuels peuvent utiliser le service.

Les multiples entreprises de crypto-monnaie de SBI Holdings via diverses filiales à ce jour ont inclus l’introduction d’un service de prêt Bitcoin via sa filiale d’investissement cryptographique SBI VC Trade et l’acquisition de l’échange crypto TaoTao via sa branche devises et dérivés.

En décembre 2020, SBI a annoncé un projet conjoint lié à la cryptographie avec la principale bourse suisse SIX Swiss Exchange et a récemment fait allusion à de nouvelles entreprises liées à la cryptographie en collaboration avec des sociétés financières étrangères dans un proche avenir.

Le conglomérat japonais a également été largement impliqué dans Ripple et a soutenu la société tout au long de ses difficultés juridiques aux États-Unis. Le PDG de SBI, Yoshitaka Kitao, a déjà déclaré que le Japon serait le pays le plus susceptible de déménager Ripple s’il était contraint de quitter les États-Unis.