Minage de Bitcoin

Le pool minier de Marathon, Marapool, signalera une racine pivotante dans un changement de cœur

La société minière de bitcoins, Marathon, change sa position d’exploitation minière de conformité «controversée» et prévoit d’intégrer Taproot. Dans une interview plus tôt cette semaine, le PDG Fred Thiel a confirmé que le pool minier de sa société, Marapool, mettra en œuvre la mise à jour Bitcoin Core 0.21.1 – validant les transactions de la même manière que les autres mineurs.

La société avait précédemment déclaré que ses pools miniers fonctionneraient dans le cadre du pool « conforme à l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) ». Le passage du pool minier basé en Amérique du Nord à l’OFAC est configuré pour exclure la vérification de toutes les transactions à partir d’adresses qui ont été sanctionnées resteront conformes aux États-Unis

La société restant effectivement dans le «bloc rouge» de l’activation de Taproot, les critiques de la communauté Bitcoin sont devenues plus affirmées, provoquant le récent changement de stratégie.

Thiel, qui a rejoint la société il y a environ un mois, cherche à affréter la société dans une nouvelle direction en mettant fin à la censure des transactions sur son pool minier. Il a déclaré le désir de Marapool de « s’engager envers les principaux locataires de la communauté BTC », déclarant :

“[Marathon] a hâte de continuer à être un membre collaboratif et solidaire de la communauté Bitcoin et de réaliser la vision de Bitcoin en tant que premier réseau de paiement décentralisé d’égal à égal alimenté par ses utilisateurs plutôt que par une autorité centrale ou des intermédiaires.

Dans une deuxième tentative d’intégration de Taproot, qui devrait améliorer l’évolutivité et la confidentialité de Bitcoin, plus de 95% des mineurs BTC le prennent actuellement en charge. Au moment de notre publication, Marapool n’a pas encore signalé le changement.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.