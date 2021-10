Le pop-in des fêtes de Nordstrom a quelque chose pour tout le monde sur votre liste

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Entendez-vous sonner les cloches du traîneau ? Parce que les vacances sont presque là.

Les retards de livraison et les pénuries jouant un rôle dans la façon dont nous magasinons en cette période des fêtes, il est important de commencer à cocher tout le monde de votre liste dès que possible. Heureusement, Nordstrom vient de lancer son Holiday Pop-In, qui propose des dizaines de cadeaux infaillibles pour tous les sexes, âges et intérêts.

Des mélangeurs dignes d’Instagram et des ensembles de tricot chics aux indispensables pour prendre soin de soi, le Make It Pop-In @ Nordstrom est un guichet unique pour tous vos cadeaux de vacances. De plus, il existe des produits géniaux comme des couvertures à capuche et des cheminées de table que vous voudrez vous procurer.

Ci-dessous, nous avons rassemblé nos choix préférés du Pop-In que vous voudrez offrir et recevoir cette saison des fêtes. Pensez simplement à quel point ce sera agréable de dire que vous avez fait vos achats des Fêtes avant novembre !