Le pop-up “Coast” de Prada s’ouvre chez Neiman Marcus à Dallas – WWD

L’expérience immersive «Coast» de Prada Outdoor a envahi Neiman Marcus à Dallas.

Lancée mardi au magasin NorthPark, la boutique éphémère restera ouverte jusqu’au 27 juin.

Comme indiqué, Prada Outdoor a fait ses débuts aux États-Unis dans le magasin Prada Broadway à SoHo à New York vendredi dernier, et sera suivi par le magasin Prada de Beverly Hills le 14 juin et Miami Design le 24 juin. Neiman Marcus à NorthPark est le seul compte de gros pour présenter Prada Outdoor.

« Nous sommes incroyablement fiers de notre solide partenariat et de notre dynamique commerciale avec Prada et ravis d’être leur partenaire exclusif des grands magasins aux États-Unis pour le magasin éphémère de la collection Prada Outdoor ‘Coast’ », a déclaré Lana Todorovich, présidente et directrice du merchandising de Neiman Marcus. . « Nous écoutons attentivement ce que nos clients les plus précieux veulent expérimenter et acheter en ce moment. Nos clients sont de retour dans les magasins et prêts pour des expériences d’achat en personne passionnantes, joyeuses et immersives. Prada a créé un cadre de plage théâtral et amusant en magasin qui met en valeur la nouvelle collection exclusive sur le thème « Coast ».

Marcelo Noschese, PDG de Prada et Miu Miu Americas, a déclaré : « Prada Outdoor est avant tout une expérience ; une célébration de la nature et du répit qu’elle nous a procuré au cours de la dernière année. S’associer à Neiman Marcus et avoir l’opportunité d’accueillir nos clients à Dallas pour renouer avec eux en personne, est une autre excellente occasion de renforcer notre présence sur le marché américain à un moment où la marque connaît une forte dynamique.

L’installation principale de Prada Outdoor chez Neiman’s mesure 2 250 pieds carrés, avec deux autres pop-ups teaser à l’entrée du magasin Neiman’s, ainsi qu’au deuxième étage.

Bien que le concept global soit similaire à l’activation de Prada New York City, il a été conçu pour s’intégrer dans l’espace de vente au détail de Neiman.

Selon Todorovich, les clients sont d’abord accueillis par une vitrine centrée sur les produits Prada, puis accueillis en magasin avec deux moments teaser, et finalement plongés dans une expérience multidimensionnelle et multisensorielle. « Vous êtes vraiment transporté à travers les éléments côtiers : sable, jeux interactifs, stands de limonade, terrains de volley-ball et modèles vivants montrant les looks de la collection. L’ampleur de l’expérience mise en place est assez impressionnante », a-t-elle déclaré.

Todorovich a noté que les offres comprennent un assortiment de vêtements de plage, de tuniques au crochet, de robes à enfiler à paillettes, de jupes et de hauts en denim lavés et de pièces extensibles en popeline colorée pour femmes. Elle a dit que l’un des points forts est les mini-robes en popeline à rayures multicolores irrégulières, une autre signature de Prada interprétée d’une nouvelle manière pour la collection Coast.

La collection pour hommes a une sensation similaire. Il y a des shorts en popeline stretch, des sweat-shirts, des chemises de bowling colorées et de « beaux blousons aviateurs en nappa perforés », a-t-elle déclaré. La collection est complétée par des sacs amusants dans une variété de tailles, de formes et de matériaux, des pantoufles et des sandales à logo, ainsi que des bracelets à breloques, des ballons de beach-volley, des serviettes, des boîtes à lunch, des planches de surf et des skateboards.

Le prêt-à-porter pour femmes se vend entre 175 $ et 5 400 $, tandis que le prêt-à-porter pour hommes varie de 695 $ à 5 100 $. Les accessoires pour femmes coûtent de 295 $ à 1 900 $, tandis que les chaussures vont de 625 $ à 995 $. Les chaussures pour hommes sont de 625 $ à 825 $, les accessoires de 295 $ à 975 $. et les sacs sont de 1 490 $ à 1 720 $.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait être les best-sellers, Todorovich a déclaré : « Bien que chaque pièce de la collection soit exceptionnelle, nos clients seront particulièrement ravis par les sacs à main et les chaussures. Des couleurs pop dans les nouveaux matériaux emblématiques de Prada Spugna éclaboussent les sacs et les sandales. Ce sont des touches de signature que seul Prada peut créer pour réinventer le nouveau look de Coast. »

Alors que Dallas NorthPark est le seul Neiman’s à disposer de l’installation complète Prada « Coast », tous les clients du détaillant peuvent avoir accès à la collection par l’intermédiaire de leur vendeur ou conseiller en style.

Prada Outdoor, une série de boutiques éphémères et d’installations en magasin, est dédiée aux émotions véhiculées par quatre décors : Jardin, Côte, Montagne et Neige. Chacun contient une sélection de produits originaux rappelant chaque environnement particulier. Comme indiqué, le thème Prada Outdoor Garden a fait ses débuts en Chine en avril et a été déployé, ajoutant les thèmes Côte et Montagne, dans différents pays, tels que le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, les Émirats arabes unis, Hong Kong et Singapour.

Dans d’autres actualités Prada liées à la Journée mondiale des océans mardi, le Groupe Prada et la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, bureau de projet du Bureau régional pour la science et la culture en Europe, ont déployé la deuxième édition de Sea Beyond, un programme éducatif consacré à l’océan la préservation et la durabilité, qui a été introduite en 2019.

Basé sur le succès de la première édition avec l’intention de lier le projet à la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques pour le développement durable, qui a débuté en janvier, le programme sera enrichi d’initiatives mondiales et locales. Le programme comprend un nouveau modèle éducatif pour les élèves du secondaire du monde entier, continuant à travailler avec les mêmes pays, qui ont participé à la première édition, mais ajoutant également d’autres nations telles que le Brésil, le Pérou et la Namibie. À la fin du processus d’apprentissage aura lieu un concours mondial pour sélectionner les meilleurs projets étudiants. Un volet supplémentaire sera l’implication des 13 000 employés du groupe Prada dans le monde qui comprend des webinaires ainsi qu’une application qui permettra d’engager chaque pays et d’organiser un « défi durable » à l’échelle mondiale.

Prada soutiendra également la COI-UNESCO dans la fondation du « Jardin d’enfants de la lagune » à Venise. Le jardin d’enfants sera établi sur la base des principes de l’éducation en plein air. Premier du genre dans un lagon, il sera lancé en 2022 avec une vingtaine d’enfants en phase expérimentale. Son intention est de donner aux enfants l’opportunité de connaître la mer dès la petite enfance.

« Nous sommes très fiers du succès de Sea Beyond, issu de la passion de la Commission océanographique de l’UNESCO de continuer à se consacrer chaque jour à la promotion d’un océan plus responsable. Aujourd’hui, nous sommes heureux de lancer une nouvelle phase du projet, qui prévoit de s’adresser non seulement aux étudiants du monde entier, mais aussi à un public plus large, dans le but d’impliquer des comités fidèles et nos employés à l’échelle mondiale », a déclaré Lorenzo Bertelli , responsable de la responsabilité sociale des entreprises du groupe Prada.

