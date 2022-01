Le pop-up store de Queen’s à Londres présente des offres spéciales lors de la dernière semaine

reine‘s The Greatest pop-up store, qui fermera ses portes à la fin de son mandat de trois mois dans Carnaby Street à Londres le 9 janvier, célèbre sa dernière semaine avec une série de promotions.

Les visiteurs du magasin peuvent profiter de réductions de prix de 50 % cette semaine sur tous les t-shirts, sweats à capuche, sweats et chapeaux Queen, y compris leur collaboration vestimentaire avec l’artiste japonais Tokolo. Une remise de 30% s’applique sur le Collection Champion X Reine.

Le magasin dédié et expérientiel Queen – The Greatest a ouvert ses portes au 57 Carnaby Street, Londres, W1, le 28 septembre. Il a attiré des fans de musique du monde entier pour célébrer les cinq décennies de l’un des plus grands groupes de l’histoire de la musique et leur contribution à la musique, à l’art et à la mode. Il a proposé des sorties musicales, des collaborations de mode et des produits de style de vie avec de nouveaux produits et événements chaque semaine, et des thèmes mensuels de musique, d’art et de design et de magie, y compris des installations visuelles.

Dernière chance d’acheter

Cette semaine marque également la dernière opportunité pour les fans d’acheter les guitares signées Brian May en magasin. Ces pièces de souvenirs à collectionner ne peuvent être achetées qu’en personne dans le pop-up, au prix de 545 £ pour le BMG Rhapsody, 845 £ pour le BMG Special et 895 £ pour le BMG Arielle. Les visiteurs peuvent également voir une réplique sur mesure de l’un des chanteurs Freddie Mercuryest le plus célèbre tenues de tournée et une série de paroles manuscrites. Le magasin est ouvert pour le reste de la semaine, de 11h à 19h heure locale d’aujourd’hui jusqu’à samedi, et de 12h à 18h le jour de fermeture, le dimanche.

Pendant ce temps, le record de Queen Les plus grands tubes album de 1981 Queen a été confirmé comme le titre de catalogue le plus vendu au Royaume-Uni en 2021. Ses ventes équivalentes au cours de l’année ont été de 229 521 exemplaires, dont 167 946 provenant de flux et 56 861 unités physiques. La compilation est certifiée 23 fois platine pour plus de 6,9 ​​millions de ventes.

