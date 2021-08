Le ‘Popeye’ russe qui s’est retrouvé avec des bras géants pour “bêtise”

Le combattant russe Kirill TereshinLe joueur de 24 ans est connu pour ses biceps uniques, qui sont scandaleusement gigantesques par rapport au reste de son corps. Pour eux, en Russie, ils l’ont baptisé « bazookas », bien que lorsque sa renommée a transcendé le monde, il a été rebaptisé le célèbre personnage de dessin animé Popeye. Bien que le protagoniste fictif populaire ait réussi à les obtenir en mangeant des épinards, la façon dont Tereshin a réussi à gonfler ses bras était beaucoup plus imprudente : il a injecté de l’huile synthétique. Oui, celui utilisé dans les automobiles.

« J’ai commencé à aller au gymnase deux ans avant d’être appelé pour le service militaire. Dans l’armée, j’avais peur d’avoir du mal et de perdre du poids, alors j’ai décidé d’essayer l’huile synthétique. Quand j’ai terminé mon service militaire, j’ai commencé à me transformer et j’ai tout fait à la maison. Ma mère était très préoccupée par ce que je faisais, mais maintenant tout va bien et elle sait que l’huile synthétique peut être enlevée. Au début, je voulais l’injecter dans d’autres parties de mon corps, mais ensuite les problèmes ont commencé et j’ai cessé de l’utiliser », a-t-il expliqué dans une interview avec The Sun en 2019, après son premier combat professionnel de MMA, contre un rival de 20 ans son aîné. que celui qui l’a vaincu en seulement 3 minutes.

“Dans l’armée, j’avais peur d’avoir du mal et de perdre du poids, alors j’ai décidé d’essayer l’huile synthétique.”

Dans East2West news, il a reconnu que « je n’ai que 24 ans et mon système immunitaire supporte toujours cette inflammation, mais je ne sais vraiment pas ce qui va se passer ensuite. C’est pourquoi je veux commencer la chirurgie et surmonter ce cauchemar. J’ai gonflé mes bras quand j’avais 20 ans pour ma propre bêtise. Je n’ai pas pensé aux conséquences ». Popeye a lancé une campagne de financement participatif pour collecter des fonds et commencer par les chirurgies et tenter d’effacer la “bêtise” qu’il a commise.

