Le populaire DEX Aggregator 1Inch termine son déploiement sur le réseau Optimism Ethereum

L’agrégateur de crypto-monnaies 1Inch a annoncé le déploiement réussi sur le réseau principal Optimism Ethereum.

Le développement signale un passage de 1Inch qui devrait principalement faire face à la hausse des coûts de transaction et aux longs délais d’attente de retrait. 1Inch espère optimiser les performances de sa plate-forme pour les utilisateurs, et c’est une excellente voie à suivre.

Meilleures performances pour 1 pouce

En tant qu’agrégateur de données, 1Inch collecte des données à partir d’échanges décentralisés dans l’ensemble du secteur et offre aux utilisateurs des informations sur le meilleur prix à négocier. De cette façon, les utilisateurs n’ont pas besoin de passer d’une plate-forme à l’autre à la recherche d’opportunités de maximisation des profits.

Sergej Kunz, directeur général de 1Inch, a expliqué que le déploiement du réseau principal d’Optimism garantira que l’entreprise pourra considérablement améliorer les vitesses de transaction.

Optimism Ethereum est une solution d’évolutivité de couche 2 développée pour fonctionner avec la blockchain Ethereum et améliorer ses performances. Grâce à la compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), les services pourront y connecter directement leur infrastructure.

L’optimisme fonctionne sur le principe des cumuls optimistes, qui regroupent les transactions de la blockchain Ethereum pour alléger la charge de la chaîne. A partir de là, les transactions sont regroupées en un seul bloc et validées en une seule fois.

Bien que la technologie soit prometteuse, il reste encore du travail à faire. Le réseau Optimism Ethereum peut traiter jusqu’à 0,6 transactions par seconde (TPS). Pourtant, l’équipe a bon espoir de son potentiel. Ils pensent que les chiffres du réseau peuvent passer à environ 2 000 débits, après une série de tests et d’optimisations d’infrastructure.

Cependant, il y a un décalage important avec les retraits. Alors que le réseau crédite les dépôts presque instantanément, les retraits ne sont confirmés qu’après une période d’attente de 7 jours. Les développeurs travaillent actuellement sur une fonctionnalité de « retrait rapide » qui améliorera considérablement cette métrique.

Je ne peux plus attendre Ethereum 2.0

Jusqu’à présent, la lenteur des transactions et les frais d’essence ont été des problèmes urgents pour DeFi. De nombreux protocoles de premier plan sont lancés pour la première fois sur la blockchain Ethereum, et cette popularité a vu la deuxième bataille de protocoles cryptographiques la plus précieuse avec des problèmes d’évolutivité.

Les prix du gaz ont chuté depuis leurs sommets du début de l’année, mais cela est attribuable au krach du marché de la cryptographie de mai qui a vu le marché envahi par les ours. Si le rallye actuel se prolonge, ces prix pourraient à nouveau augmenter très bientôt.

Dans le but de résoudre ce problème, de nombreuses plates-formes d’applications décentralisées (dapps) ont commencé à rechercher des protocoles alternatifs, donnant naissance à des chaînes concurrentes telles que Polkadot, Solana et Binance Smart Chain (BSC). Ethereum lui-même est actuellement sur la voie de sa mise à niveau Ethereum 2.0, ce qui rendra la chaîne plus évolutive sur les deux fronts. Mais, Ethereum 2.0 n’arrivera probablement pas avant 2022. Ainsi, les projets dapp n’ont d’autre choix que de trouver des moyens innovants de satisfaire leurs utilisateurs.

1Inch n’est que le deuxième protocole DeFi à être lancé sur Optimism Ethereum en autant de mois. En juillet, UniSwap, le deuxième plus grand échange décentralisé, a également lancé sa mise à jour v3 sur le réseau. Comme prévu, le lancement visait à optimiser les performances à tous les niveaux.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.