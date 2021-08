Le populaire mod GTA Online et Red Dead Online est en train d’être fermé par Take-Two

in

Ozark, un menu de mod populaire pour Grand Theft Auto Online et Red Dead Online qui permet aux utilisateurs d’apporter des modifications aux modes solo et multijoueur de chaque jeu, est en train d’être fermé par Take-Two Interactive.

Le mod, qui coûte 25 $ sur divers sites de revente de mods, permet aux joueurs de manipuler les jeux de toutes sortes de manières, allant de générer de l’argent, permettre aux joueurs de se téléporter, etc. Le créateur du mod, D3skstool, a reçu un avis juridique de Take-Two, les obligeant à prendre des mesures immédiates pour fermer le mod, comme l’a remarqué le streamer Twitch NorthernLaw (via Eurogamer).

“Malgré certaines des choses écrites dans la lettre que j’ai reçue, Ozark était une grande communauté, et je vous remercie tous d’en faire partie”, écrit D3skstool.

Au moment de la rédaction, le mod peut toujours être acheté sur divers sites de revente de mods, bien qu’il ait été supprimé des autres. Le créateur du mod demande aux utilisateurs de “ne pas retirer cela à un revendeur” auprès duquel les joueurs peuvent avoir acheté le mod. Les mods et les hacks se sont multipliés dans la version PC de GTA Online, et étant donné qu’ils sont contraires aux conditions d’utilisation du jeu, il n’est pas surprenant que Take-Two cherche à agir.

Ce n’est pas la première fois que des mods sont ciblés par Take-Two. Bien que peu de joueurs se plaignent probablement que la société vise des mods pour les composants multijoueurs de GTA Online et Red Dead Online, qui remplissent souvent une fonction similaire aux codes de triche, Take-Two a également cherché à fermer les mods solo.

Récemment, un groupe de créateurs continuant à travailler sur le mod GTA United, âgé de 14 ans, a cessé le développement du projet et a mis hors ligne d’autres mods connexes par crainte de poursuites judiciaires de Take-Two. Ces derniers mois, la société a publié un certain nombre d’avis de retrait DMCA à d’autres projets de mods liés à GTA, tels que GTA: Underground et packs de textures HD pour GTA: Vice City.

Le ciblage par Take-Two des mods solo pour des jeux vieux de dix ans a alimenté la spéculation selon laquelle des remasters officiels de jeux plus anciens comme Vice City et San Andreas pourraient être en préparation, bien qu’aucun projet de ce type n’ait été confirmé par Take-Two ou le développeur Rockstar Games .

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.