Le populaire Xiaomi 11 Lite maintenant dans une offre scandaleuse à seulement 299 euros à l’occasion du Black Friday | La technologie

Il existe des centaines et des centaines de propositions de téléphones mobiles sur le marché, mais l’une des entreprises qui embrasse pratiquement chacune des gammes est Xiaomi, et où l’on peut trouver certains des meilleurs téléphones haut de gamme, milieu de gamme et aussi haut de gamme. .entrée.

Eh bien, l’un des téléphones de milieu de gamme les plus importants de la société chinoise est le Xiaomi 11 Lite, une version plus modeste du tout nouveau Xiaomi 11 qui peut désormais être obtenue, grâce au Black Friday, avec une remise vraiment intéressante pour le type de produit dont nous parlons.

Et c’est que le Xiaomi 11 Lite peut être trouvé pour seulement 299 euros sur Amazon, dans une offre à durée limitée où pas moins de 70,99 euros ont été réduits par rapport à son prix indiqué précédemment.

Le Xiaomi 11 Lite 5G à 299 euros bénéficie d’une remise de 19% par rapport à son prix précédent, et vous pourriez le recevoir dans les prochains jours chez vous avant qu’il ne s’épuise en décembre.

C’est un milieu de gamme haut de gamme avec des caractéristiques vraiment remarquables soulignant que Panneau de 6,55 pouces à une résolution de 2400 × 1080 px, et compatible avec HDR 10+.

Le Xiaomi 11 Lite de l’offre est celui qui est commercialisé avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et c’est un appareil avec le processeur Snapdragon 732G à l’intérieur et avec une batterie de 4250 mAh, plus que suffisant pour qu’il ne soit même pas nécessaire de le charger tous les jours.

Mais il se distingue avant tout par un ensemble de caméras de haute qualité avec un Appareil photo principal 64MP, un grand angle de 8 Mpx et un télémacro de 5 Mpx, ainsi que la caméra frontale de 20 Mpx pour les meilleurs selfies.

Les produits Xiaomi ont tendance à se vendre très facilement, et plus à ce prix, donc si vous cherchez un cadeau pour ce Noël, le Xiaomi 11 Lite est l’une des meilleures options.

