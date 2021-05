Le populaire YouTuber et le joueur vidéo MMOS Pat arrêtés

JSO Popular MMOS Pat a été arrêté

Le populaire MMOS Pat, une star de YouTube et du jeu vidéo, de son vrai nom Patrick Julianelle, a été arrêté pour agression, mais n’est plus en garde à vue, selon les archives en ligne du comté de Duval, en Floride.

Le jeune homme a écrit sur Twitter qu’il faisait l’objet de “fausses accusations”.

Un rapport de police obtenu par Heavy.com indique que Pat et sa petite amie, Elizabeth “Liz” Heranek, ont été arrêtés parce qu’ils ont donné des “histoires contraires”.

«Sur la base d’histoires contraires et sans témoins indépendants, les deux sujets ont été arrêtés pour agression domestique et transportés au PDTF sans incident. Les deux personnes ont refusé de remplir les documents relatifs à la violence domestique, de fournir une déclaration écrite ou de photographier leurs blessures », indique le rapport.

Les archives en ligne montrent que Pat, de son vrai nom Patrick Thomas Julianelle, a été arrêté à 23 h 15 le 16 mai 2021 par le département du shérif de Jacksonville à Jacksonville, en Floride.

Le 19 mai 2021, Julianelle était classée «hors de détention». Il a été arrêté sur une accusation de violence domestique: avoir causé des lésions corporelles, selon les registres de prison obtenus par Heavy.

Heavy a également confirmé cette information avec l’officier de l’information publique de la police de Jacksonville, qui a dit: “Oui, il a été arrêté” et a confirmé l’accusation présumée.

Pat a répondu aux allégations sur sa page Twitter en écrivant: «Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Je devrai bientôt répondre aux fausses accusations. Et Eleni merci d’avoir divulgué mon adresse et de m’avoir harcelé moi et Liz quand elle vous a dit d’arrêter de poster à son sujet et que vous avez refusé. Vous êtes une personne terrible. D’accord, le dernier tweet était de trop. “

Le populaire MMOS Pat a été arrêté puis libéré sous caution de 2503 $

Les archives de la prison indiquent que Popular MMOS Pat a été libéré sur une caution de 2 503,00 $. L’accusation pour laquelle vous avez été détenu est un délit. Les archives disent qu’il est un homme blanc de 32 ans qui mesure 6 pieds 2 pouces.

Je n’ai toujours rien posté parce que c’est tellement compliqué. Il y a des gens que je ne veux pas blesser avec ma réponse. Je n’ai jamais fait de mal à personne mais je préfère presque accepter la haine moi-même. Ils ne vous disent jamais à quel point ce sera difficile d’avoir un travail aux yeux du public … – Pat (@PopularMMOS) 20 mai 2021

Une agence de cautionnement est au dossier. Bien que la police renvoie les accusations, c’est le procureur qui décide de les présenter ou non. Les registres de prison populaires de MMOS Pat indiquent qu’il n’y a pas de date d’audience en attente pour lui. L’examen d’un procureur peut prendre un certain temps.

Le rapport de police, que nous avons obtenu grâce à une demande de dossiers ouverts, indique qu’un policier a répondu à une maison en «faisant référence à une femme nue frappant à la porte d’entrée».

L’agent a contacté Patrick Julianelle, qui se tenait à l’extérieur de sa résidence.

Il a affirmé que lui et sa petite amie, Elizabeth Heranek, étaient «dans une relation intime depuis environ trois mois et qu’ils vivaient ensemble dans la maison depuis quelques semaines».

Le rapport continue: “Patrick a déclaré que les deux avaient bu et se sont disputés.” La dernière partie de cette phrase est barrée. «Patrick a dit qu’Elizabeth est montée dans son véhicule et est partie et qu’il ne savait pas trop où il allait. Patrick a dit qu’Elizabeth est bipolaire et agit souvent de cette façon, mais la police n’a jamais été appelée. “

Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Je devrai bientôt répondre aux fausses accusations. Et Eleni merci d’avoir divulgué mon adresse et de m’avoir harcelé moi et Liz quand elle vous a dit d’arrêter de poster à son sujet et que vous avez refusé. Vous êtes une personne terrible. D’accord, le dernier tweet était trop – Pat (@PopularMMOS) 19 mai 2021

L’officier a lu à Julianelle ses droits de Miranda, mais ce qu’elle a dit à la police n’a pas été divulgué. «Patrick m’a invité à sa résidence pour observer les dégâts», indique le rapport, mais le reste est également sous réserve.

Le rapport dit que “le sauvetage a répondu et pansé les blessures” mais à qui il se réfère, il s’est évanoui.

Heranek est répertorié comme sa petite amie. Il y a des images de la caméra corporelle.

Un tweet de son ex-petite amie donne de quoi parler

L’ex-petite amie de Julianelle, Jen, a aimé un tweet faisant des accusations similaires contre Julianelle, suscitant des spéculations en ligne sur son arrestation.

Pat a retweeté un tweet de Jen, cependant, qui disait: «Je n’utilise pas Twitter régulièrement et quand ils m’ont envoyé des messages sur tout ce drame, j’ai continué à voir ce qui se disait. J’ai accidentellement aimé un tweet qui a maintenant l’air mauvais. Pat n’a jamais mis la main sur moi au cours des 10 années que nous avons passées ensemble ».

Jen et Pat avaient annoncé leur rupture en vidéo il y a quelque temps.

