Le porc et les crevettes sont les meilleurs amis

Dave et Chris accueillent à nouveau le chef Diep Tran pour célébrer l’élixir précieux qu’est la sauce de poisson rouge avant de se lancer dans une enquête éclair sur leur jeu de partage préféré de tous les temps : les rouleaux d’été vietnamiens. Sujets abordés : le fruit défendu de la cuisine, faire de la mortadelle dans le garage avec un hachoir de buffle, sauce de poisson première pression, respect vs peur sur le chemin du funk, surf and turf vs porc et crevettes, moutarde au miel vs aigre-doux, le Saint Graal du papier de riz sans trempette, commander du fromage de tête sur Instagram, manger des germes de luzerne sur la commune, et le Gene Hackman des saveurs.

Hôtes : Dave Chang et Chris Ying

Invité : Diep Tran

Producteur associé : Sasha Ashall

